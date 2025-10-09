Návrat éry Gáboríka aj úplné novinky. Tímy NHL vstúpili do sezóny s novými dresmi

Nové dresy Minnesoty Wild.
Nové dresy Minnesoty Wild. (Autor: Instagram/minnesotawild)
9. okt 2025
Zmeny prinieslo 14 klubov.

NEW YORK. Nová sezóna NHL neprináša len čerstvú dávku hokejového napätia, ale aj nový vzhľad viacerých tímov.

Do sezóny 2025/26 vstúpilo až 14 klubov s novými dresmi. Niektoré z nich oslavujú storočnicu, iné aktualizovali svoju vonkajšiu či alternatívnu tretiu sadu.

Tímy stavili na retro dizajn, ale aj moderné prvky. Zmeny sa dotkli aj detailov, ako sú farby a tradičné logá.

Na začiatku ročníka sme sa pozreli na to, ktoré dresy budú na ľade pútať najviac pozornosti.

Oslavy storočnice

Nové logá a dresy sa pred aktuálnou sezónou očakávali v kluboch, ktoré tento rok oslavujú 100 rokov - Chicago, NY Rangers a Detroit.

Všetky tri kluby z Original Six v nich odkazujú predovšetkým na históriu a tradíciu jednotlivých značiek.

Chicago stavilo na overenú klasiku - domáci červený dres s bielym a čiernym lemovaním na rukávoch a v spodných častiach.

„Dres Blackhawks bol opakovane zvolený hráčmi aj fanúšikmi za vôbec najkrajší športový dres. Pri príležitosti našej storočnice sme chceli vzdať hold tomuto ikonickému symbolu hokejového dedičstva Chicaga, ktoré zostalo od roku 1955 do značnej miery nezmenené,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Blackhawks Danny Wirtz.

Chicago v špeciálnom drese odohrá len jednu sezónu a bude ho používať v domácej aréne United Center, pod strechou ktorej visí aj dres Mariána Hossu s číslom 81.

V Detroite tiež rozhodla tradícia a fanúšikovia, ktorí sa počas dlhých rokov stotožnili s dnes už ikonickým logom okrídleného kolesa. „Tento dizajn ctí tradície, vďaka ktorým je hokej Red Wings skutočne jedinečný," uviedol klub pri prezentácii dresov.

Nový vzhľad obsahuje aj detaily z pôvodných identít franšízy: Detroit Cougars a Detroit Falcons. Red Wings odohrajú v dresoch počas ročníka niekoľko domácich duelov vrátane toho úvodného 9. októbra proti Montrealu.

Na rozdiel od predošlých dvoch klubov, Rangers priniesli úplne novú bledomodrú kombináciu, ktorá odkazuje na rok 1926. Hlavnou dominantou je diagonálny nápis „Rangers".

Hráči Rangers odohrali prvý zápas sezóny v nových dresoch.
Hráči Rangers odohrali prvý zápas sezóny v nových dresoch. (Autor: TASR/AP)

„Jazdci" v nich odohrajú počas sezóny 10 zápasov. Nastúpili v nich už počas otváracieho duelu ročníka proti Pittsburghu. Storočnicové dresy ale šťastie nepriniesli, Rangers prehrali jasne 0:3.

Retro návrat

Už tradičným sa stáva aj návrat retro dresov. Kluby NHL v minulosti predstavili aj špeciálne edície s názvom Reverse Retro, ktoré s obmenami používajú doteraz.

Šesť tímov túto sezónu zmenilo svoje alternatívne dresy a väčšina z nich sa obracia smerom k rokom minulým.

Urobila tak aj Minnesota, ktorá si pripomína 25. výročie klubu. Priniesla sadu dresov, ktorá odkazuje na vôbec prvú sezónu tímu v NHL.

Písal sa rok 2000 a v tomto drese nastupoval aj slovenský útočník Marián Gáborík, ktorý v klube doteraz drží rekord v počte strelených gólov (219). Tím Wild si tieto dresy oblečie štyrikrát.

Marián Gáborík a Jared Spurgeon v ikonických dresoch Minnesoty.
Marián Gáborík a Jared Spurgeon v ikonických dresoch Minnesoty. (Autor: Wikimedia, Instagram/minnesotawild)

35. výročie si pripomínajú v San Jose, kde odprezentovali dresy s odkazom na úspešnú éru v devätdesiatych rokoch a na začiatku milénia.

V podobnom duchu sa nesú aj dresy Washingtonu. Capitals si ponechali ikonické logo orla, len zmenili farebnú kombináciu na červenú.

Nové dresy má aj klub Boston Bruins.
Alternatívne dresy Washingtonu.
Nové dresy predstavil aj Seattle.
Alternatívny dres San Jose Sharks.
Nové dresy Utahu. Alternatívny dres Ottawy Senators. Storočnicový dres NY Rangers. Zach Hyman v novom drese Edmontonu Oilers. Storočnicový dres Detroitu. Connor Bedard v storočnicovom drese Chicaga. Nové dresy Caroliny Hurricanes.

Úplné novinky

Úplne nové dresy priniesol aj klub Utah. Vo svojej druhej sezóne bude tím niesť meno Mammuth a spolu s dresmi prišlo aj nové logo mamuta, ktoré bude dominantou domácej tmavej sady.

Nové farebné kombinácie priniesli v Bostone a St. Louis. Aj keď Bruins ostali verní čierno-bielo-žltej a Blues zase modrej farbe, oba kluby upravili svoje dresy.

Nové dresy predstavili aj Boston Bruins a St. Louis Blues.
Nové dresy predstavili aj Boston Bruins a St. Louis Blues. (Autor: Instagram/stlouisblues, nhlbruins)

Novinkou zaujal aj Seattle. Prvky na ich alternatívnom drese totiž svietia v tme, čo sa v NHL často nevidí.

Návrat éry Gáboríka aj úplné novinky. Tímy NHL vstúpili do sezóny s novými dresmi
dnes 16:50
