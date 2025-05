VIDEO: Woll zatiahol roletu a Floride nedovolil radosť. Toronto si vynútilo rozhodujúci duel

NHL - 2. kolo play-off

O postupujúcom do konferenčného finále sa rozhodne v noci z nedele na pondelok.

NEW YORK. Hokejisti Toronto Maple Leafs zvíťazili v šiestom stretnutí semifinále play-off Východnej konferencie NHL na ľade Floridy Panthers 2:0 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnali stav na 3:3 na zápasy.

Hostí potiahol za úspechom brankár Joseph Woll, pre ktorého to bola prvá vychytaná nula v play off v kariére.

„Vždy je tu tlak. Hrali sme našu hru a boli sme odhodlaní. To je pre mňa dôležitejšie ako čokoľvek iné. Všetky drobnosti sme robili správne,“ povedal po zápase kouč Toronta Craig Berube.

Víťaz Atlantickej divízie tak nadviazal na dobrý vstup do tejto série, keď uspel v prvých dvoch dueloch.

Diváci museli čakať na góly až do 47. minúty, najskôr sa presadil Auston Matthews a o približne osem minút dal gólovú pečiatku za úspechom Maple Leafs Max Pacioretty. c

„Pre tento tím je to špeciálna možnosť. Išli sme do tohto stretnutia s dobrým pocitom a poznali sme náš proces,“ cituje Wolla oficiálna webstránka súťaže.

Úspešnejší z tejto série vyzve v konferenčnom finále hráčov Caroliny Hurricanes, ktorí vyradili Washington Capitals po výsledku 4:1 na zápasy.

Toronto naposledy uspelo v zápase č. 7 v roku 2004, keď zvíťazilo nad Ottawou Senators. Florida si v poslednom možnom stretnutí vybojovala v predchádzajúcom ročníku Stanley Cup.

„Nedali sme v skorej fáze stretnutia gól do bránky. Bývali sme neskoro na puku. Nebolo to moc ofenzívne, aj keď stoja proti sebe celkom dobré ofenzívne družstvá. Bolo to tesné, obaja hrali tvrdo,“ prezradil svoj pohľad na duel tréner Floridy Paul Maurice.