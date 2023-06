Hviezdny Tkachuk opäť zachraňoval Floridu, výhra prišla až po predĺžení

Finále play-off NHL - 3. zápas

"Panteri" vstúpili do zápasu lepšie, v piatej minúte ich poslal do vedenia obranca Brandon Montour, ktorý presne vystrelil a prekonal Hilla.

Panthers sa na konci tretej tretiny rozhodli hrať bez brankára a hru 6 na 5 veľmi rýchlo zužitkovali. Puk do prázdnej brány dorážal hrdina play-off Matthew Tkachuk.

"Každý povie, že oni viedli väčšinu zápasu, čo je pravda, ale na konci dňa to nikoho nezaujíma," hovoril Tkachuk. "Je to 2:1. Do tohto zápasu sme išli čisto s tým, že chceme vyhrať tento zápas a to sme urobili."

Američan sa vďaka gólu stal najproduktívnejším hráčom play-off. S 24 bodmi vyrovnal centra Dallasu Roopeho Hintza.

Pre Tkachuka to bol zároveň jedenásty gól, čím prekonal klubový rekord v počte gólov v jednom play-off. Predošlý bol desať gólov Davea Lowryho z roku 1996.