VIDEO: Florida premrhala náskok a Edmonton trestal. V predĺžení udrel Draisaitl

Priebeh zápasu Florida Panthers - Edmonton Oilers (4. finále)

Draisaitl strelil už štvrtý víťazný gól v predĺžení v tohtoročných vyraďovacích bojoch a vytvoril tak nový rekord NHL.

„Bolo to šťastie, to nie je žiadne tajomstvo, ale berieme to. Sme odolný tím, opäť sme to dokázali. Nikdy sa nevzdávame. Prvá tretina nám nevyšla, ale potom sme sa dostali do tempa. V takejto intenzite musíme v ďalších zápasoch hrať od prvého buly,” povedal nemecký center podľa sportsnet.ca.