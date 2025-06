ONLINE: Florida Panthers - Edmonton Oilers dnes, finále NHL LIVE (4. zápas)

Hokejisté Floridy se dostali do pozice, kdy mohou domácí prostředí teoreticky přetavit ve vítězství v letošním finále Stanley Cupu. Po úvodních dvou zápasech v Edmontonu totiž měli na kontě hodně cenný jeden bod a po přesunu série na Floridu došlo k trošičku očekávané ukázce síly, kterou Panthers před vlastním publikem disponují.



Zatím poslední duel vyhrála Florida vysoko 6:1 a domácí měli duel pod kontrolou v podstatě od první minuty, kdy se velmi rychle dostali do vedení. Jediným zádrhelem na jejich cestě za druhou výhrou ve finále bylo snížení Oilers na začátku druhé třetiny na 1:2. Dál se už gólově prosazovali jen Panteři a hráče kanadského celku to frustrovalo natolik, že ve třetí třetině se hokejový duel přeměnil spíš v nepokoje. Rozhodčí v daném utkání rozdali 140 trestných minut.



Edmonton musí nyní přemýšlet, jak misky vah překlopit na svou stranu. Trochu se očekává, že brankáře Skinnera nahradí v brankovišti Calvin Pickard, který Oilers pomohl přežít první kolo proti Los Angeles, ale zkraje další série proti Vegas se zranil. Toho se tehdy chytil Skinner, jenž se rozchytal a dovedl svůj tým do finále. V něm se mu ale zatím vůbec nedaří.



Dobrý brankář je přitom pro Edmonton potřeba. Florida totiž hraje dopředu výtečně, dává spoustu gólů a opírá se o výkony hned tří formací, které jsou schopny rozhodovat zápasy. A to je obrovská výhoda oproti soupeřům. Na Floridě to není totiž jen o jedné nebo dvou pětkách, ale zazářit dokáže v každém utkání někdo jiný. Takovou sílu pak zastavujete jen velmi těžko a Edmonton to ví.



Kdo se bude radovat v noci na pondělí? Utrhne se Florida do vedení 3-1, nebo Edmonton stav série srovná?