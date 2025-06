Pripomienka toho, prečo milujeme hokej. Najlepšie play-off, aké som kedy videl, vyhlásil Gretzky

Finálová séria sa za vyrovnaného stavu 2:2 sťahuje späť do Alberty v Kanade.

Hosťujúci tím vyhral takýto zápas iba raz v dejinách - ešte v roku 1919 sa to podarilo Montrealu Canadiens proti Seattlu Metropolitans. To bolo pred viac než sto rokmi.

To, že štvrté finále môže byť výnimočné, naznačoval dlhý list známych osobností, ktorí zavítali na Floridu, aby si pozreli minimálne 60 minút toho najlepšieho hokeja. Medzi hviezdami boli speváčka Taylor Swift či český hokejista Jaromír Jágr.

Edmonton bol zrelý na uterák, kopil chyby. Ako píšu zámorskí novinári, v prvej prestávke si v šatni hostí zobral slovo Corey Perry, najstarší účastník finále a víťaz pohára z roku 2007. Nevedno, čo spoluhráčom presne povedal, ale zabralo to.

Zápas tak smeroval do predĺženia. Už tretieho v štyroch zápasoch tohtoročného finále.

V predĺžení sa pokračovalo v nastolenom trende - hral sa hokej najvyššej úrovne. „Je to najlepšie play-off, aké som kedy videl," vyhlásil po stretnutí Wayne Gretzky.

„Veríme si, bez ohľadu na to, aké zlé to je, že dokážeme zlomiť akýkoľvek zápas. Nechcete byť v takýchto situáciách príliš často, ale keď sa stanú, myslím si, že sme v tom skvelí," hodnotil strelec mimoriadne dôležitého gólu.

Bola to strela? Bola to prihrávka? To sa už nikdy nedozvieme, avšak vieme, že tento presný zásah bol rekordný.

Draisaitl sa stal prvým hráčom v dejinách, ktorý strelil štyri góly v predĺženiach v jednom play-off. O výhre rovnakým spôsobom rozhodol aj v prvom dueli série.

„Je to neuveriteľné. Vždy sa môžeme na neho spoľahnúť a vždy nájde spôsob, ako streliť veľké góly," chválil spoluhráča útočník Ryan Nugent-Hopkins.

Len pár hodín pred začiatkom finále sa Draisaitl dozvedel, že v hlasovaní o Hartovu trofej pre najlepšieho hráča sezóny NHL skončil na druhom mieste.

Gretzky v štúdiu televízie TNT povedal, že práve tento fakt mohol nakopnúť 29-ročného útočníka k heroickému výkonu.