Expert vysvetľuje, prečo je Mešár produktívnejší: Bude kľúčový hráč Slovenska

"Niekedy je ľahké zabudnúť na to, že má iba 18 rokov. Jeho latka je však nastavená vysoko, keďže ho draftovali v prvom kole a v ostatných dvoch sezónach hrával medzi mužmi na Slovensku. Začal vo veľkom štýle, ale rýchlo vychladol, čo je vždy znepokojivé. Po návrate však našiel streleckú formu. Jeho nárast počtu gólov je povzbudivý," napísal Dumont, podľa ktorého to Mešár nemá v Kitcheneri jednoduché.

"Nie je to veľmi dobrý tím, patrí mu 7. miesto v konferencii. Navyše, špekuluje sa o možnej skorej výmene Mešára, aby mu Rangers dali šancu hrať vo víťaznom tíme a pre seba získali hráčov pre budúcnosť. Aj keď nemá po svojom boku hviezdnych spoluhráčov, od hráča ako on očakávate, že bude vyčnievať individuálne, napríklad strieľaním gólov. A presne to teraz robí. Aké je jeho tajomstvo? Častejšie strieľa," pokračovať odborník v analýze.



"Samozrejme, nie je to len o skórovaní. Ak však bude takto pokračovať, jeho produktivita vzrastie. Mešár bude hrať kľúčovú úlohu v tíme Slovenska na MSJ, čo mu môže zvýšiť sebavedomie bez ohľadu na to, v ktorom tíme dohrá sezónu," dodal Dumont.