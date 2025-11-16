VIDEO: Mešár zažiaril na farme Montrealu trojbodovým zápasom, Mišiak sa pobil

Filip Mešár
Filip Mešár (Autor: X/Rocket de Laval)
Mešára vyhlásili za druhú hviezdu.

NEW YORK. Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal v nočnom zápase AHL tri asistencie, ktorými pomohol k víťazstvu Lavalu Rocket na ľade Hartfordu Wolf Pack 5:2.

Dvadsaťjedenročného útočníka vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.

Mešár zažil svoj druhý trojbodový večer v AHL. Okrem troch asistencií si pripísal aj jeden plusový bod. Po 14 dueloch sezóny má na konte sedem kanadských bodov (2+5).

Jeho krajan v drese Hartfordu Adam Sýkora nebodoval, zápas dokončil s mínusovým bodom.

VIDEO: Zostrih zápasu Hartford - Laval

Bodovo sa zo Slovákov presadil aj ďalší útočník Martin Chromiak, ktorý strelil svoj šiesty gól v sezóne, no jeho Ontario Reign prehralo na ľade San Jose Barracuda 3:4.

Domáci Pavol Regenda prispel k výhre asistenciou. Obranca Jozef Viliam Kmec pri návrate do akcie zaznamenal asistenciu pri prehre Hendersonu 4:6 s Calgary.

Útočník Martin Mišiak sa pobil s Ashtonom Sautnerom a dostal päťminútový trest za pästný súboj pri prehre jeho Rockfordu 2:5 s Manitobou.

