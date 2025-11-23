VIDEO: Mešár sa opäť pripomenul a strelil gól. Bodovali aj ďalší dvaja Slováci

Filip Mešár. (Autor: Facebook/Rocket de Laval )
Po 18 dueloch v sezóne má na konte deväť bodov (3+6).

Slovenský hokejista Filip Mešár sa v noci na nedeľa blysol v nižšej zámorskej AHL gólom a asistenciou.

Prispel k víťazstvu Lavalu Rocket nad Belleville Senators 7:2.

Dvadsaťjedenročný Mešár sa zapísal do kanadského bodovania po troch zápasoch.

V 27. minúte poslal domácich do vedenia 2:1. Po 18 dueloch v sezóne má na konte deväť bodov (3+6).

VIDEO: Zostrih zápasu Laval Rocket - Belleville Senators

Svoj druhý bod v prebiehajúcom ročníku zaznamenal Maroš Jedlička. Colorado Eagles však prehralo na ľade Tucsonu Roadrunner 1:3.

Slovenský útočník odohral doteraz 13 duelov a má na konte dve asistencie.

VIDEO: Asistencia Jedličku

Bodoval aj najproduktívnejší Slovák v súťaži Martin Chromiak, ktorý sa jednou asistenciou podieľal na výhre Ontaria Reign nad Bakersfieldom 3:2 po predĺžení.

Do štatistík sa zapísal štvrtýkrát za sebou, spolu nazbieral v sezóne 12 bodov (6+6) v 17 vystúpeniach.

AHL

