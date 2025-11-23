VIDEO: Mešár sa opäť pripomenul a strelil gól. Bodovali aj ďalší dvaja Slováci

Slovenský hokejista Filip Mešár sa v noci na nedeľa blysol v nižšej zámorskej AHL gólom a asistenciou.
Prispel k víťazstvu Lavalu Rocket nad Belleville Senators 7:2.
Dvadsaťjedenročný Mešár sa zapísal do kanadského bodovania po troch zápasoch.
V 27. minúte poslal domácich do vedenia 2:1. Po 18 dueloch v sezóne má na konte deväť bodov (3+6).
VIDEO: Zostrih zápasu Laval Rocket - Belleville Senators
Svoj druhý bod v prebiehajúcom ročníku zaznamenal Maroš Jedlička. Colorado Eagles však prehralo na ľade Tucsonu Roadrunner 1:3.
Slovenský útočník odohral doteraz 13 duelov a má na konte dve asistencie.
VIDEO: Asistencia Jedličku
Bodoval aj najproduktívnejší Slovák v súťaži Martin Chromiak, ktorý sa jednou asistenciou podieľal na výhre Ontaria Reign nad Bakersfieldom 3:2 po predĺžení.
Do štatistík sa zapísal štvrtýkrát za sebou, spolu nazbieral v sezóne 12 bodov (6+6) v 17 vystúpeniach.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: