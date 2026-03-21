VIDEO: Po viac ako mesiaci zažil viacbodový zápas. Mešára vyhlásili za prvú hviezdu

Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal po viac ako mesiaci viacbodový zápas v nižšej zámorskej súťaži AHL.
Útočník Lavalu Rocket zaznamenal gól a asistenciu a po víťaznom stretnutí proti Springfieldu s Jurajom Pekarčíkom (4:1) ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia.
Dvadsaťdvaročný krídelník si najprv v polovici zápasu pripísal asistenciu, keď sa presadil Jared Davidson. Jeho gólová chvíľa prišla v 46. minúte, keď zvýšil na 3:1.
VIDEO: Gól Mešára
Mešár odohral v tejto sezóne 63 zápasov a zaznamenal v nic 26 bodov (9+17). Jeho Laval si už skôr zaistil účasť v play off.
Martin Mišiak nebodoval pri prehre Rockfordu 2:4 s Grand Rapids. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani Martin Chromiak, ktorého Ontario prehralo s Iowou 1:4.
