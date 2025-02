Vyhrotené vzťahy medzi USA a Kanadou pociťujú aj hráči. Fanúšikovia vybučali kapitána

Hviezdneho hokejistu reakcia publika neprekvapila. “Očakával som to, takže všetko je v poriadku. Na tom sa dá len pousmiať a zobrať to tak ako to je. Keď na mňa bučia, tak to znamená, že asi robím niečo dobre,” povedal Matthews pre sportsnet.ca.

Na “bučanie” reagoval jemným úsmevom. “Máme v tíme veľa chlapov, ktorým nevadí hrať rolu darebáka. Takže si nemyslím, že je to niečo, o čom skutočne premýšľame, alebo nás to ovplyvní,” dodal.

“Nepáči sa mi to, to je asi všetko čo môžem k tomu povedať,” uviedol útočník Matthew Tkachuk, ktorý strelil Fínom dva góly pridal aj asistenciu.

“Každý má na vec svoj pohľad. Ja som hrdý, že reprezentujem svoju krajinu a sústredím sa len na hru a na to, aby sme vyhrávali zápasy,” dodal obranca Brock Faber, ktorý asistoval pri víťaznom góle.

Diváci v Montreale aj v minulosti pískali počas americkej hymny. Napríklad aj v roku 2003 po invázii USA do Iraku.

“Je to nešťastné, želali by sme si inú reakciu, ale na druhej strane sme to očakávali. Občas sa to stane, ľudia majú právo vyjadriť svoj názor. Verím, že to bude postupne lepšie,” dodal zástupca komisár NHL Bill Daly.

V noci na nedeľu sa o 2:00 SEČ v Montreale stretne práve Kanada s USA.