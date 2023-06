Chce vyhrať Stanley Cup. Vymodlí si Karlsson odchod zo San Jose?

"V mojej kariére som sa stretol s veľa úžasnými hráčmi, ktorí mali vyhrať, ale nikdy sa im to nepodarilo. Ja takto skončiť nechcem," vyjadril sa pre NHL.com. "Keď túto šancu nedostanem v San Jose, je to tá horšia stránka biznisu."

Karlsson má smolu, že zarába toľko peňazí. Ešte štyri sezóny bude dostávať 11,5 mil. dolárov na rok. V zmluve má aj klauzulu o nevymeniteľnosti, ale rád by dovolil manažmentu, aby ho vymenil. Nemá na muške jeden konkrétny tím.

"Stačí sa dostať do play-off a máte šancu vyhrať. Pozrite sa na Floridu. Zdalo sa, že ani nepostúpia, no podarilo sa im to a dostali sa do finále. Porazili Boston, pričom sme si všetci mysleli, že vyhrá Boston. Tam už nie je nič garantované. A ja chcem túto šancu," priznáva.