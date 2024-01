Černák stále nehrá. Vráti sa v rovnakom čase ako Pospíšil?

Dvadsaťšesťročný obranca sa už stihol vrátiť do tréningového procesu. Jeho stav je posudzovaný zo dňa na deň a tréner Jon Cooper sa vyjadril, že "nechcú nič uponáhľať".

Nedohral víťazný duel proti New Jersey. Nepríjemne ho narazil na konci prvej tretiny Nathan Bastian a bek Tampy Bay Lightning už pre zranenie hornej časti tela do zápasu nezasiahol.

"Blesky" odohrajú do prestávky už len jeden duel proti New Jersey. Po nej sa predstavia v noci zo 7. na 8. februára na ľade New Yorku Rangers.

V rovnakom čase by sa mal doliečiť aj útočník Calgary Flames Martin Pospíšil. Ten pre zranenie v hornej časti tela maróduje týždeň.