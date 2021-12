Priania trénera sa nenaplnili. Černák si nezahrá minimálne do Vianoc

TAMPA BAY. Slovenský hokejista Erik Černák bude pre zranenie v dolnej časti tela pauzovať minimálne do Vianoc. Klub NHL Tampa Bay Lightning bude zdravotný stav 24-ročného obrancu posudzovať na týždennej báze.

V piatok to uviedol tréner Tampy Jon Cooper. Kouč obhajcu Stanleyho pohára pôvodne dúfal, že by sa Černák mohol vrátiť do zostavy už tento týždeň.

Slovenský bek sa zranil 4. decembra vo víťaznom zápase s Bostonom, keď ho pri blokovaní strely trafil puk do členka. Odvtedy chodí o barlách.

V tejto sezóne utrpel už druhé zranenie, pre zranenie ruky, rovnako spôsobené blokovaním strely, vynechal v novembri osem stretnutí.