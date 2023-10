Černák naháňa strach, tréner ho ospevuje. Zvládne splniť náročný cieľ?

TAMPA BAY. Slovenský hokej je v súvislosti s NHL v akejsi prechodnej fáze. Nádeje do budúcnosti sú veľké, avšak množstvo talentov musí dozrieť, kým si vybojuje stabilnú pozíciu v súťaži.

Ročník 2023/24 preňho môže byť prelomový. Tak to vidia mnohí fanúšikovia aj odborníci. Svoje kvality vo vlastnom pásme už dokázal a výrazne prispel k zisku dvoch Stanley Cupov. Bolts by však mohli ťažiť aj z jeho ofenzívy.

Skvelá defenzíva sa mu máli

Tú si drží na konzistentnej úrovni – počas prvých piatich sezón zbieral postupne 16, 12, 18, 13 a 16 kanadských bodov. Najlepší bol v sezóne 2020/21, keď mu na bodové maximum stačilo 46 stretnutí. V jazde za Stanley Cupom potom pridal 10 bodov v 21 dueloch.

V budúcom ročníku by chcel zaznamenať viac ako 5 gólov a 20 bodov. Podarilo by sa mu to po prvýkrát v kariére. Sám si dal za cieľ zlepšiť sa smerom k bránke súpera.