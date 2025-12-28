Černák bol po dlhej absencii opäť na ľade. Jeho návrat do zostavy sa podľa experta blíži

Slovenský hokejista Erik Černák v službách Tampy Bay nenastúpil na nedeľňajší zápas na ľade Floridy a pre zranenie ruky vynechal šestnásty duel NHL za sebou.
Obranca Lightning sa však objavil na ľade na rannom rozkorčuľovaní, čo by mohlo znamenať, že sa čoskoro vráti do zostavy.
Informáciu o Černákovom návrate na ľad priniesol na sociálnej sieti x Eduarda A. Encina z denníka Tampa Bay Times, ktorý uverejnil video ako 28-ročný slovenský obranca korčuľuje s tímom.
Tampu čaká v nedeľu domáci zápas s Montrealom Canadiens s Jurajom Slafkovským a potom „blesky" vycestujú na trojzápasový kalifornský trip, kde sa predstavia proti Anaheimu, Los Angeles a San Jose.
Černák by mohol do týchto zápasov naskočiť, aj keď klub o tom ešte oficiálne neinformoval.
V aktuálnej sezóne nastúpil Černák na 19 duelov, v ktorých nazbieral štyri asistencie a zblokoval viac ako 7 striel na zápas, v čom je najlepší z tímu (celkovo 43).
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: