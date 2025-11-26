Černák nepomôže Tampe dlhší čas. Podstatne vážnejšie zranenie, povedal tréner

Slovensku na určitý čas opäť ubudol jeden hráč v NHL. Obranca Tampy Bay Erik Černák má nešpecifikované zranenie, ktoré sa bude posudzovať na týždennej báze.
Táto novinka má dva nepríjemné rozmery - klubový a reprezentačný. Pre Tampu Bay je to pokračovanie čiernej série zranení jej elitných obrancov, pre reprezentáciu Slovenska ďalší výkričník pred skladaním nominácie pre blížiace sa zimné olympijské hry v Taliansku.
Tam už určite bude chýbať útočník Samuel Honzek (Calgary), ktorý absolvoval operáciu zraneného ramena.
"Najnovšie zranenie Černáka údajne nesúvisí s predchádzajúcim problémom v spodnej časti tela, ktorý ho vyradil na dva zápasy pred jeho návratom do zostavy v sobotu.
Aktuálny problém sa zdá byť podstatne vážnejší ako ten predchádzajúci vzhľadom na jeho časový harmonogram. Jeho zotavenie si vyžiada určitý čas a bude sa posudzovať z týždňa na týždeň," citovali zámorské weby trénera Tampy Bay Jona Coopera.
VIDEO: Černák si v poslednom zápase pripísal asistenciu
Černák je pevná súčasť obrany Tampy Bay aj reprezentácie Slovenska, ak mu okolnosti dovolia reprezentovať.
Na seniorskej úrovni sa tak stalo iba raz, a to na "domácich" majstrovstvách sveta v roku 2019 v Košiciach. Na olympijskú premiéru 28-ročný rodák z Košíc stále čaká.
Černák ako najskúsenejší slovenský obranca z pravidelne nastupujúcich v NHL sa objavil na prvej minisúpiske Slovenska pre ZOH 2026, ktorá obsahuje šesť mien.
Otázka je, či mu súčasné zranenie aj dovolí nastúpiť vo februári budúceho roku v Miláne v drese Slovenska.
Na druhej strane Tampa Bay je momentálne bez troch svojich najlepších bekov. Okrem Černáka sú na listine dlhodobo zranených aj kapitán Victor Hedman a tiež Ryan McDonagh. Zranený je aj nováčik z obrany Max Crozier.
"Zranenie Černáka si vyžiada významný čas. McDonagh je mimo od 8. novembra, očakáva sa, že do pár týždňov začne korčuľovať.
Crozier má nešpecifikované zranenie zo súboja proti Vancouveru zo 16. novembra a kapitán Hedman je na listine dlhodobo zranených," zosumarizoval početnú maródku Tampy Bay web The Hockey News.
