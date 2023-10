VIDEO: Švédsky obranca nedohral zápas NHL, skončil na nosidlách

Dvadsaťštyriročného hokejistu po niekoľkominútovom ošetrení odviezli na nosidlách a putoval rovno do nemocnice v New Yorku.

NEW YORK. Erik Brännström nedohral pre vážne zranenie zápas hokejovej NHL medzi New Yorkom Islanders a Ottawou. Švédsky obranca Senators opustil ľadovú plochu na nosidlách.

Senators oznámili, že Švéd je pri vedomí, ale na vyšetreniach ostal celú noc.

"Sú to veľmi nepríjemné momenty, ktoré emočne vplývajú na celý tím. Čakáme na výsledky. Zdá sa, že by to malo byť v poriadku.