Florida prišla o ďalšieho hráča. Fínsky útočník sa kuriózne zranil mimo ľadu

Eetu Luostarinen (Florida) a Yanni Gourde (Tampa Bay) počas bitky.
Eetu Luostarinen (Florida) a Yanni Gourde (Tampa Bay) počas bitky. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|19. nov 2025 o 22:43
ShareTweet0

Nemusel zostať cez noc v nemocnici.

SUNRISE. Fínsky hokejista Eetu Luostarinen bude Floride Panthers v NHL chýbať dlhšie obdobie.

Dvadsaťsedemročný útočník sa zranil mimo ľadovej plochy, keď utrpel popáleniny pri grilovaní. V stredu to povedal novinárom hlavný tréner Paul Maurice.

Jeho stav sa bude posudzovať na týždennej báze. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.

Bližšie podrobnosti o nehode zástupcovia Panthers nezverejnili. „Nemáme s tým veľa skúseností.

Keď sa vráti a bude si môcť bez problémov obliecť výstroj, pôjdeme na to,“ povedal Maurice. Tréner podľa tímového reportéra Jamesona Olivea uviedol, že Luostarinen nemusel zostať cez noc v nemocnici.

Fín vynechal pondelkový zápas proti Vancouveru Canucks pre zranenie dolnej časti tela.

Dvadsaťsedemročný center dal v tejto sezóne pred incidentom tri góly a pridal sedem asistencií. V minuloročnej vyraďovacej časti zaznamenal 19 bodov v 23 zápasoch a pomohol Floride obhájiť Stanleyho pohár.

Kouč zároveň uviedol, že útočník Cole Schwindt bude pravdepodobne chýbať dva až tri mesiace pre zlomeninu ruky, ktorá si vyžiada operáciu. Zranil sa v pondelkovom zápase proti Canucks.

Panthers sa už od začiatku sezóny musia zaobísť bez dlhodobo zranených kapitána Aleksandera Barkova, Tomáša Noska, Dmitryho Kulikova, Jonaha Gadjovichea a Matthewa Tkachuka. Nosek, Barkov, Kulikov a Gadjovich majú pred sebou stále mesiace liečby.

Tkachuk by sa mohol vrátiť na ľad počas decembra.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Eetu Luostarinen (Florida) a Yanni Gourde (Tampa Bay) počas bitky.
Eetu Luostarinen (Florida) a Yanni Gourde (Tampa Bay) počas bitky.
Florida prišla o ďalšieho hráča. Fínsky útočník sa kuriózne zranil mimo ľadu
dnes 22:43
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Florida prišla o ďalšieho hráča. Fínsky útočník sa kuriózne zranil mimo ľadu