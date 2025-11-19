Florida prišla o ďalšieho hráča. Fínsky útočník sa kuriózne zranil mimo ľadu

SUNRISE. Fínsky hokejista Eetu Luostarinen bude Floride Panthers v NHL chýbať dlhšie obdobie.
Dvadsaťsedemročný útočník sa zranil mimo ľadovej plochy, keď utrpel popáleniny pri grilovaní. V stredu to povedal novinárom hlavný tréner Paul Maurice.
Jeho stav sa bude posudzovať na týždennej báze. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.
Bližšie podrobnosti o nehode zástupcovia Panthers nezverejnili. „Nemáme s tým veľa skúseností.
Keď sa vráti a bude si môcť bez problémov obliecť výstroj, pôjdeme na to,“ povedal Maurice. Tréner podľa tímového reportéra Jamesona Olivea uviedol, že Luostarinen nemusel zostať cez noc v nemocnici.
Fín vynechal pondelkový zápas proti Vancouveru Canucks pre zranenie dolnej časti tela.
Dvadsaťsedemročný center dal v tejto sezóne pred incidentom tri góly a pridal sedem asistencií. V minuloročnej vyraďovacej časti zaznamenal 19 bodov v 23 zápasoch a pomohol Floride obhájiť Stanleyho pohár.
Kouč zároveň uviedol, že útočník Cole Schwindt bude pravdepodobne chýbať dva až tri mesiace pre zlomeninu ruky, ktorá si vyžiada operáciu. Zranil sa v pondelkovom zápase proti Canucks.
Panthers sa už od začiatku sezóny musia zaobísť bez dlhodobo zranených kapitána Aleksandera Barkova, Tomáša Noska, Dmitryho Kulikova, Jonaha Gadjovichea a Matthewa Tkachuka. Nosek, Barkov, Kulikov a Gadjovich majú pred sebou stále mesiace liečby.
Tkachuk by sa mohol vrátiť na ľad počas decembra.
