Prešovčania mali hlavy dole, ťažko hľadali slová po vypadnutí

ZVOLEN. Hokejisti Prešova opúšťajú najvyššiu hokejovú súťaž na Slovensku. V predposlednom 43. kole Tipos extraligy totiž nezvládli zápas vo Zvolene, kde ich domáci tím vyškolil a vyhral vysoko 7:0. "Nálada je pochmúrna, všetci máme hlavy dole. Neviem ani opísať, ako sa cítim. Vedeli sme o čo sa hralo, no keď sme videli na tabuli, že Mikuláš vyhráva, tak nás to tiež psychicky zrážalo. Už ako sme dostali dva rýchle góly v piatej minúte, tak sme mali zviazané ruky, nohy a nič nám nešlo. Zvolenčania tam mali aj nejaké žŕdky, väčšie šance, nemôžem teda povedať, že čo strelili, tak to bol gól, ale napadalo im to proste do kuchyne.

Ani zmena brankára Prešov nenakopla Neviem ani ako to hodnotiť a čo k tomu povedať. Je úplne jedno akým spôsobom sa prehralo, bohužiaľ," vyjadril sa po debakli vo Zvolene prešovský kapitán Eduard Šimun, pričom iba ťažko hodnotil sezónu po výslednej poslednej priečke. "Pozitívom bolo, že sme sa dokázali vrátiť do hry o záchranu, aj keď tam bola značná bodová priepasť. Bojovali sme takmer do posledného kola. Mali sme to dokonca vo vlastných rukách. Negatívom je, že nám po prvej štvrtine súťaže začal unikať vlak a nestopli sme ho dostatočne skoro, aby sme s tým dokázali niečo urobiť." Prešovčania sa vo Zvolene snažili po prvej tretine niečo zmeniť. Do bránky poslali Rabčana miesto Bespalova, ale obraz hry sa obzvlášť nemenil. A keď sa ani v tretej tretine za stavu 3:0 pre Zvolen nemenil rovnaký stav v Liptovskom Mikuláši, Prešovčania akoby v hlavách poľavili, čo bola voda na domáci mlyn. "Sme veľmi smutní, sklamaní. Je ťažké opísať pocity. Všetci teraz rozmýšľajú, že čo sa stalo. Možno si to niektorí ani neuvedomujú, niektorí však áno. Bohužiaľ, takýto systém sa nastavil tento rok, že sa priamo vypadáva do nižšej ligy a tak sa stalo to, čo sme nechceli," začal hodnotenie prehry a vypadnutie zo súťaže asistent trénera Prešova Dušan Brincko, ktorý pomenoval aj príčiny napokon neúspešnej sezóny. "Udialo sa dosť veľa vecí už na začiatku súťaže, potom sa menil tréner, zlepšili sme nejaké veci. Menili sa aj hráči, prišlo najmä k obmene cudzincov. Myslím si, že dnešný hokej je postavený na tom, aby viacerí hráči dávali góly, či sú to cudzinci alebo domáci hokejisti. V obrane sme určite vylepšili veci, dostávali sme menej gólov. V závere extraligy sme hrali vyrovnané zápasy, bolo to o gól. Max Gerlach je najlepším strelcom ligy Teraz posledné dva zápasy s takými súpermi ako sú Košice a Zvolen, ak ich rozbehnete a naštartujú sa, tak je veľmi ťažké ich zastaviť.