ONLINE: Edmonton Oilers - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Sportnet|23. okt 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Edmonton Oilers - Montreal Canadiens.

EDMONTON. Hokejisti Edmontonu Oilers a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.

V zostave hostí nebude chýbať slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Edmonton Oilers - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, piatok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
24.10.2025 o 03:00
Edmonton
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Edmontonom Oilers a Montrealom Canadiens.

Edmonton zatiaľ nepredvádza ideálne výsledky. Tešiť môže výhra s Vancouverom 3:1 či Rangers 2:0, taktiež aj triumf z posledného zápasu proti Ottawe (3:2pp). Napriek tomu majú olejári na svojom konte už štyri porážky, čo je vzhľadom na ich ambície nepochybne dosť.

Montreal vstúpil do sezóny vo veľmi dobrej forme. Po úvodnej prehre s Torontom (2:5) dokázali Canadiens zdolať Detroit (5:1), Chicago (3:2) aj Seattle (5:4 pp). Po tesnej porážke s Rangers (3:4) si poradili s Buffalom (4:2), kde sa medzi strelcov zapísal aj Juraj Slafkovský. V poslednom zápase Montreal uspel na ľade Calgary, keď zvíťazil 2:1 po predĺžení.

Posledné vzájomné zápasy na ľade Oilers:
Edmonton Oilers 3-2pp Montreal Canadiens
Edmonton Oilers 3-2pp Montreal Canadiens
Edmonton Oilers 5-3 Montreal Canadiens
Edmonton Oilers 2-5 Montreal Canadiens
Edmonton Oilers 3-4 Montreal Canadiens
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 20:00
