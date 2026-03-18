Nová pardubická aréna spoznala cenovku. Začať stavať sa má už v lete

Stavba multifunkčnej arény v Pardubiciach pre približne 22.300 ľudí sa začne možno v lete. Investor by ju rád otvoril v roku 2029. Náklady odhaduje na 12,5 miliardy českých korún (približne 500 miliónov eur).
Novinárom to v stredu povedali zástupcovia investorského tímu. Halu pripravuje spoločnosť MHAP. Je súčasťou skupiny D+D Group podnikateľa Petra Dědka, majoritného vlastníka hokejového HC Dynamo Pardubice. Hala by podľa investorského tímu mala byť najväčšou hokejovou arénou na svete. Konali by sa v nej ale napríklad aj koncerty.
Najviac divákov doteraz v pojme v Česku O2 arena v Prahe, má kapacitu až 20.000 ľudí.
Investor za tri roky príprav preinvestoval asi miliardu korún. Cena stúpa v čase, aktuálne ju investorský tím odhaduje o dve miliardy vyššie ako na začiatku, teda na 12,5 miliardy českých korún. "Vo svete je veľké množstvo peňazí. Fondy majú záujem o stabilné investície. Sme transparentný projekt s istým výnosom, "povedal Dědek.
Z 35 percent chce investor halu zaplatiť zo svojich zdrojov, možnosťou sú tiež pôžičky od bánk a zahraničných partnerov. "Snažíme sa halu urobiť čo najlepšie, najvybavenejšie na svete. Aktuálne sme na 12,5 miliardy," povedal finančný riaditeľ skupiny Patrik Melka.
Sumu 15 miliárd českých korún (približne 610 miliónov eur) by investor nechcel prekročiť, ak by však náklady neúmerne stúpali, dali by sa niektoré veci stavať na etapy, dodal Melka.
Podľa Dedka sú posledné roky turbulentné, prišla covidová pandémia, vojna na Ukrajine a novo vojnový konflikt na Blízkom východe. Nedávno mal svoj projekt prezentovať v Dubaji, ale musel to odložiť. "Musíme sa prispôsobiť situácii, život ide ďalej," povedal.
Kvôli stavbe arény mesto v minulosti súhlasilo so zmenou územného plánu. K tomu podnikateľov tím rokuje odhadom asi rok o plánovacej zmluve s mestom.
Zahŕňa napríklad dojednania o dopravnom usporiadaní, dohodu o tom, čo postaví investor za okolitú infraštruktúru a čo napríklad mesto prevezme do svojho majetku.
"Sú tam aj zmeny a výpožičky pozemkov. Pre nás je plánovacia zmluva dôležitá v tom, aby sme ďalej mohli v projekte pokračovať, "povedal Dědek. Zástupcovia dokument pravdepodobne budú schvaľovať v marci.