VIDEO: Opäť napriahol z prvej. Dvorský ku gólu pridal aj dve asistencie

Dalibor Dvorský v drese Springfieldu.
Dalibor Dvorský v drese Springfieldu. (Autor: X / Springfield Thunderbirds)
TASR|26. okt 2025 o 08:45
Bodovali aj Pekarčík a Sýkora.

NEW YORK. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zaznamenal v noci na nedeľu v zámorskej AHL gól a dve asistencie, jeho tím Springfield Thunderbirds však prehral doma s Hartfordom Wolf Pack 3:6.

Jeho spoluhráč Juraj Pekarčík dvakrát asistoval, z víťazstva sa tešil ich krajan Adam Sýkora, ktorý si pripísal jednu asistenciu.

Dvorský využil v 55. minúte presilovku a strelil svoj tretí gól v tomto ročníku. Predtým, rovnako ako Pekarčík, asistoval pri prvých dvoch góloch Springfieldu.

VIDEO: Gól Dalibora Dvorského

Dvadsaťročný center si okrem troch kanadských bodov pripísal aj tri strely na bránku. Dvorský má po šiestich tohtosezónnych dueloch v AHL na konte tri góly a dve asistencie, Pekarčík má v rovnakom počte stretnutí bilanciu 2+3.

