Nitra postúpila napriek prehre. Aké sú dvojice v kvalifikácii o štvrťfinále play off?

BRATISLAVA. Hokejisti HC Košice vstúpia do štvrťfinále play off Tipos extraligy z pozície víťaza základnej časti. Rovnako ako Slovan Bratislava, ktorý obsadil 2. miesto, nastúpia proti tímu, ktorý uspeje v kvalifikácii play off.

Do nej sa dostali tímy Popradu, Michaloviec, Trenčína a Nitry. Už isté štvrťfinálové dvojice sú Zvolen - Nové Zámky a Banská Bystrica - Spišská Nová Ves.

Zaujímavosťou je, že Nitrania obsadili posledné postupové 10. miesto napriek prehre s Liptovským Mikulášom 0:1 v poslednom kole základnej časti.