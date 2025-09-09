Keď sa Skalica nadýchla, Dubnica udrela. Po dráme postúpila do semifinále

JOJ Šport Slovenský pohár - štvrťfinále
TSS Group Dubnica - HK Skalica 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Góly: 31. Nahalka (Maruna, Feranec), 47. Hovorka (Vaňo), 54. Pobežal (J. Švec, Chatrnúch) - 37. Nemec (Búlik), 53. Búlik (Janík, Duban)
Rozhodovali: Valo, Moller - Drblík, Hanko, vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.
Dubnica: Boľo - Hovorka, Pangelov-Juldašev, Chatrnúch, Babrusev, Nahalka, Bečár, Beňačka, Beráts - Tybor, Ružek, Legalin - Haščič, J. Švec, Pobežal - Feranec, Maruna, Vaňo - Tervamäki, Ďuriš, Karšay
Skalica: Lietava - Novajovský, Filip, Janík, Polák, Škápik, Frídel, Věntus - Barcík, Špirko, Jurák - Jurík, Nemec, Obdržálek - Dudáš, Búlik, Duban - Krásny, Fungáč, Kalčík
DUBNICA NAD VÁHOM. Hokejisti TSS Group Dubnica postúpili do semifinále JOJ Šport Slovenského pohára.
V utorkovom štvrťfinálovom dueli zdolali HK Skalica 3:2. V boji o finále narazia na tím Vlci Žilina.