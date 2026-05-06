Topoľčany podporia športové kluby dotáciami. Najviac dostane hokejová mládež

Mesto Topoľčany podporí činnosť športových klubov dotáciami. Ako informovala radnica, tento rok pôjde na tento účel 370 000 eur.
Podľa mestského úradu od roku 2019 vzrástla podpora činnosti športových klubov o viac ako tretinu.
„Navyše dnes podporujeme aj menšie kluby, ktoré v minulosti dotáciu nedostali,“ pripomenula radnica.
Systematická podpora sa týka aj veľkých klubov.
„Hokejovému klubu HC Topoľčany - mládeži putuje tento rok dotácia 93 000 eur. Okrem toho je potrebné vziať do úvahy aj významné investície do zimného štadióna. Je to fotovoltika v hodnote 110 000 eur, rekonštrukcia strechy, kabín, sociálnych zariadení a tiež inštalácia svetelnej tabule,“ uviedol mestský úrad.
Okrem dotácií hradí mesto aj energie, prevádzku štadióna, údržbu, upratovanie a nevyberá od klubu žiaden nájom.
Podpora v hodnote 68 700 eur sa týka aj futbalovej mládeže, mladých hádzanárov, ktorí získali 49 600 eur či plavcov a vodnopólistov s dotáciou 22 800 eur.
„Spolu podporujeme 24 klubov, ktoré úspešne reprezentujú Topoľčany,“ dodala radnica.