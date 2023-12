Buffalo dostalo 9 gólov. Fanúšikovia bučali na trénera, pýtajú si jeho odchod

Pred sezónou verili, že by sa mohlo skončiť dlhé 12-ročné čakanie na postup do play-off. Sabres sú však aktuálne tretím najhorším tímom Východnej konferencie a na postupové priečky strácajú 9 bodov.

Kapitán Kyle Okposo sa k priaznivcom nepridal.

"Nebudem sa nečinne prizerať a hanobiť trénerov. Donnie (prezývka Granata, pozn. red.) má našu plnú podporu. Drieme preňho a tak to je," vyjadril sa veterán.

V podobnom duchu hovoril líder tímu Tage Thompson. Podľa neho je na hráčoch, aby tím posunuli správnym smerom.

"On nám môže nadiktovať systém, ale keď ho na ľade neplníme, nemôžeme ho za to viniť. Je to naša zodpovednosť. Každý v kabíne o tom vie," podržal trénera.

Granato pôsobí na lavičke Buffala štvrtý rok. Prebral ju po Ralphovi Krügerovi, ktorého vystriedal uprostred sezóny 2020/21.