Graňák: Mám pocit, že máme odborníkov na hokej aj medicínu. Mladí vnímajú tlak inak

Na konci kariéry to už bolo o internete a o tom, že sa všetko dostávalo k hráčom veľmi rýchlo,“ povedal rekordér v počte reprezentačných duelov za reprezentáciu Slovenska v relácie V športovom SITE.

BRATISLAVA. Podľa bývalého slovenského hokejového reprezentanta Dominika Graňáka v súčasných časoch sociálnych sietí a rýchleho internetu to majú slovenskí hráči na svetovom šampionáte oveľa náročnejšie ako pred 20 rokmi, keď on sám začínal v národnom tíme.

"Ja osobne som rýchlo zistil, že keď sa od vnímania rôznych komentárov odstrihnem, bude to pre mňa prospešné.

Sústredil som sa výhradne na hokej a partiu, ktorú sme na danom turnaji mali.

Nečítal som to, ani keď sa nám nedarilo a ani v období, keď nám to išlo. Tak som to mal celú kariéru,“ poznamenal účastník dvanástich majstrovstiev sveta.