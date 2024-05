Dominik Graňák: V Ostrave som si uvedomil, aká je paráda živiť sa hokejom

Obranca DOMINIK GRAŇÁK (40) absolvoval svoju premiéru na svetovom šampionáte v Ostrave 2004.

„Hrať v takom silnom tíme s viacerými vynikajúcimi osobnosťami mi dodalo sebavedomie i veľa podnetov, ako pokračovať v kariére,“ vravel strieborný medailista z MS 2012 z Helsínk.

Je hráčom s najvyšším počtom štartov v slovenskej reprezentácii (194).

Boli ste napätý pred oznámením záverečnej nominácie?

Ani nie, skôr som cítil zvláštne očakávanie, či to vyjde alebo nie. Slovensko malo vtedy najsilnejšiu generáciu hráčov v najlepších rokoch, tak som si vravel, že by to bolo niečo, keby som sa medzi nich dostal. Absolvoval som veľkú časť prípravy, odohral pár zápasov. Povzbudilo ma to, nemal som čo stratiť.