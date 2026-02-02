VIDEO: Černák bodoval. Tampa Bay po otočke zvládla prestížny zápas, zaujala bitka brankárov

Slovenský obranca Erik Černák prispel asistenciou k triumfu hokejistov Tampy Bay Lightning nad Bostonom Bruins 6:5 po samostatných nájazdoch.
Duel sa hral pod holým nebom na Štadióne Raymonda Jamesa.
Černák bol v 52. minúte pri góle Nikitu Kučerova, ktorý vyrovnal na 5:5. Ruský útočník si okrem presného zápasu pripísal aj tri asistencie.
VIDEO: Sekundárna asistencia Černáka
V nájazdoch sa ako jediný presadil Jake Guentzel. Tampa Bay vedie Východnú konferenciu s rovnakým počtom bodov, aký ma Carolina a odohrala o dva zápasy menej.
Boston padol aj napriek tomu, že ešte v polovici zápasu viedol 5:1. Zdalo sa, že je o osude zápasu rozhodnuté. Domáci sa ale nevzdali a gól Olivera Bjorkstranda a bitka brankára Andreja Vasilevského s jeho náprotivkom Jeremym Swaymanaom ich dostala späť do hry.
VIDEO: Bitka brankárov
„Blesky“ dokázali prvýkrát v histórii duelov pod holým nebom zmazať v stretnutí štvorgólové manko a napokon zvíťaziť.
„Myslím si, lepšie duel pod holým nebom ani nemohol dopadnúť. Malo to všetko, prehrávali sme 1:5, dokázali sme sa vrátiť do zápasu, proste budeme si to pamätať do konca života,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku súťaže autor rozhodujúceho samostatného nájazdu Guentzel.
Hráči Vegas Golden Knights pokračujú v čakaní na víťazstvo, na ľade Anaheimu Ducks si po výsledku 3:4 pripísali už piatu prehru v sérii. Domácich potiahol za úspechom dvojgólový Chris Kreider, pre „káčerov“ to bolo ôsme víťazstvo z uplynulých desiatich stretnutí.
Carolina prišla v záverečnej tretine proti Los Angeles o dvojgólové vedenie, ale napokon po presnom zásahu Sebastiana Aha sa mohla radovať z triumfu 3:2 po predĺžení.
VIDEO: Víťazný gól Aha
„Bolo za tým trochu šťastia. Myslím si, že dobré je, ak vystrelíte puk. To platilo aj v tomto prípade. Trochu zmenil smer a proste to tam padlo.
Je dobré, že sme takýmto spôsobom zareagovali na predchádzajúce stretnutie a vyhrali doma,“ opísal rozhodujúci gól stretnutia hráč Hurricanes.
Na konci druhej tretiny zápasu sa zaskvel obranca hostí Drew Doughty, ktorý záchranil tímu od inkasovania gólu. Predviedol na bránkovej čiare skvelý zákrok korčuľou.
VIDEO: Zákrok Doughtyho
NHL - výsledky (2. február):
Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)
Góly: 7. Staal (Švečnikov, Gostisbehere), 53. Nikišin, 62. Aho (Jarvis, Gostisbehere) - 54. Helenius (Malott, Dumoulin), 57. Byfield (Kempe).
Brankári: Bussi - Forsberg, strely na bránku: 34:13.
Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 6:5 pp a sn (1:3, 3:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 1. Hagel (Kučerov, Raddysh), 31. Bjorkstrand (Hagel, Guentzel), 36. Raddysh (Kučerov, Hagel), 37. Paul (Guentzel, Kučerov), 52. Kučerov (McDonagh, Černák), rozh. náj. Guentzel - 12. Steeves (Eyssimont), 16. Geekie (McAvoy, Aspirot), 19. Arvidsson (McAvoy, Geekie), 23. Poitras (Kastelic), 29. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov).
Brankári: Vasilevskij - Swayman, strely na bránku: 46:34.
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Góly: 14. Kreider (Poehling, Minťukov), 22. Kreider (Trouba, Terry), 25. Gauthier (LaCombe, Sennecke), 59. Poehling (Terry, Trouba) - 30. Marner (Stone, Dorofejev), 51. Barbašev (Eichel, Holtz), 60. Hertl (Stone).
Brankári: Dostál - Hill, strely na bránku: 23:31.
