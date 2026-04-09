VIDEO: Nezabudnuteľný duel pre Hlavaja. Bol hviezdou, neinkasoval a bodoval

Samuel Hlavaj sa teší so spoluhráčmi po čistom konte a víťazstve. (Autor: Texas Stars Hockey)
TASR|9. apr 2026 o 08:37
Vychytal všetkých 30 striel súpera a zaznamenal druhý shutout v ročníku.

Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj sa v nočnom dueli AHL blysol dvoma asistenciami a čistým kontom.

Svojej Iowe tak výrazne dopomohol k triumfu nad Texasom 4:0 a stal sa prvou hviezdou zápasu.

Hlavaj vychytal všetkých 30 striel súpera a zaznamenal druhý shutout v prebiehajúcom ročníku.

VIDEO: Fantastický zákrok Hlavaja

Pre slovenského gólmana, ktorý sa zúčastnil na olympijskom turnaji v Miláne, to bol prvý štart od 28. februára, celkovo 20. v sezóne nižšej zámorskej súťaže.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Obranca Maxim Štrbák počas debutu v AHL.
