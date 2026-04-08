VIDEO: Skvelý Chromiak zariadil víťazstvo tímu. Presadil sa a asistoval aj na víťazný gól

Martin Chromiak sa teší z gólu (Autor: Ontario Reign)
Sportnet, TASR|8. apr 2026 o 07:45
Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa výrazne podpísal pod víťazstvo Ontaria Reign nad Coloradom Eagles 2:1 po predĺžení v nočnom zápase zámorskej súťaže AHL.

Dvadsaťtriročný krídelník v 27. sekunde tretieho dejstva svojím 26. gólom v sezóne vyrovnal na 1:1 a už po niekoľkých sekundách predĺženia asistoval na víťazný gól Kennyho Connorsa.

Chromiak nazbieral v 67 dueloch prebiehajúceho ročníka 52 bodov (26+26). Ontario zaknihovalo tretí triumf po sebe a figuruje na čele Pacifickej divízie o dva body práve pred Coloradom.

VIDEO: Chromiakov gól

Pri víťaznom góle ukázal slovenský útočník skvelú rýchlosť a kontrolu puku, keď zvládol súboj s obrancom T.J. Tynanom a našiel voľného Connorsa medzi kruhmi.

VIDEO: Asistencia Chromiaka

V drese hostí sa predstavil ďalší Slovák Maroš Jedlička, ktorý dostal menší trest za držanie. 

