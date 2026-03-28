VIDEO: Skvelý Chromiak prvou hviezdou s troma bodmi. Pekarčík strelil víťazný gól

Slovenský hokejista Martin Chromiak má za sebou ďalší skvelý zápas v nižšej zámorskej súťaži AHL.
Útočník Ontaria zaznamenal dva góly a pridal aj asistenciu. Vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Reign vyhralo na ľade Tucsonu 3:2. Chromiak strelil v 46. minúte víťazný presný zásah.
Slovenský útočník sa najprv presadil päť sekúnd pred skončením prvej tretiny. Našiel si miesto medzi kruhmi a strelou z prvej nedal šancu v presilovej hre brankárovi Roadrunners.
VIDEO: Chromiakov prvý gól v zápase
Slovenský útočník si v druhej časti pripísal asistenciu, keď opäť Reign udrelo tesne pred prestávkou. Tentokrát 35 sekúnd pre koncom prostredného dejstva. Chromiak bol na začiatku akcie v počenej výhode.
VIDEO: Chromiakova asistencia
Rozhodujúci moment prišiel na začiatku tretej časti. Hostia sa dostali do prečíslenia, Glenn Gawdin našiel Chromiaka, ktorý druhýkrát prekonal brankára domácich. Jeho tím si zaistil účasť v play off.
V tomto ročníku odohral 63 stretnutí a získal už 49 bodov (24+26). Zlepšuje si svoje maximum. V minulej sezóne dosiahol 39 bodov.
VIDEO: Druhý gól Chromiaka v zápase
Strelecky sa presadil aj jeho krajan Juraj Pekarčík zo Springfieldu. V 52. minúte sa uvoľnil pred bránkou Legighu Valley a po prihrávke Marca-Andreho Gaudeta zaznamenal víťazný gól.
Pripísal si aj asistenciu pri presnom zásahu Hugha McGinga v presilovej hre. Vo svojej prvej sezóne v AHL odohral doteraz 61 stretnutí a dosiahol 33 bodov (10+23).
VIDEO: Pekarčíkov gól
Svoj tretí gól v sezóne strelil Maroš Jedlička. Nasmeroval Colorado Eagles k triumfu 6:3 na ľade Calgary Wranglers. Slovák sa presadil v 9. minúte duelu. Tesne predtým predviedol skvelý hit na hráča domácich.
VIDEO: Gól Jedličku
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: