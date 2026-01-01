Slafkovského spoluhráč si vyslúžil ocenenie nováčik mesiaca. Bodoval až v jedenástich zápasoch

Ivan Demidov (vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil slovenský hokejista a jeho spoluhráč Juraj Slafkovský (vpravo) v zápase zámorskej NHL Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens.
Ivan Demidov (vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil slovenský hokejista a jeho spoluhráč Juraj Slafkovský (vpravo) v zápase zámorskej NHL Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jan 2026 o 19:59
Je aj najproduktívnejším nováčikom ročníka.

Ruského hokejového útočníka Ivana Demidova z Montrealu Canadiens vyhlásili za najlepšieho nováčika NHL v mesiaci december.

Dvadsaťročný krídelník bol spomedzi nováčikov v uplynulom mesiaci najproduktívnejší, keď nazbieral 14 kanadských bodov (4+10) v 15 zápasoch.

Demidov v bodovaní nováčikov za december predstihol útočníka Becket­ta Senneckea z Anaheimu Ducks (5+6), obrancu Axela Sandina-Pellikku z Detroitu Red Wings (2+7), centra Linusa Karlssona z Vancouveru Canucks (5+3), útočníka Igora Černyšova zo San Jose Sharks (3+5) i útočníka Ryana Leonarda z Washingtonu Capitals (2+6).

Päťka draftu 2024 Demidov sa v decembri zaradil medzi lídrov nováčikov aj v ďalších štatistikách, keď nazbieral najviac asistencií celkovo a aj v hre päť na päť (7) či najviac bodov pri rovnovážnom počte hráčov na ľade (10).

Demidov bodoval v 11 z 15 decembrových duelov. Od 3. do 11. decembra zaznamenal 5-zápasovú sériu asistencií (0+5) a mesiac zakončil 4-zápasovou bodovou šnúrou od 21. do 30. decembra (3+4).

V tomto storočí nazbierali v jednom kalendárnom mesiaci viac bodov v drese Canadiens medzi nováčikmi len Michael Ryder, Cole Caufield a Lane Hutson.

Slafkovského spoluhráč Demidov je s 33 bodmi (10+23) v 39 zápasoch najproduktívnejším nováčikom v aktuálnom ročníku NHL.

Ako nováčik mesiaca sa v sezóne 2025/26 zaradil k ďalším držiteľom tohto ocenenia – obrancovi Matthewovi Schaeferovi z New Yorku Islanders (október) a brankárovi Jesperovi Wallstedtovi z Minnesoty Wild (november).

Zároveň je po Hutsonovi druhým hráčom Montrealu za uplynulé dve sezóny, ktorý získal ocenenie nováčik mesiaca. Informácie priniesol portál nhl.com.

