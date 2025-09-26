Päťka draftu sa zranila v prípravnom zápase. Za Montreal si nezahrá niekoľko týždňov

MONTREAL. Rakúsky obranca David Reinbacher z Montrealu Canadiens si vo štvrtkovom prípravnom dueli pred štartom NHL proti Torontu zlomil kosť v ruke.
Nútene bude pauzovať štyri týždne, informoval kanadský klub.
Dvadsaťročný zadák sa zranil v tretej tretine súboja, v ktorom Montreal podľahol Torontu 2:7. Reinbacher je päťka draftu 2023 a spolu s Thomasom Vanekom (2003) najvyššie draftovaný rakúsky hráč v histórii.
Zdravotné problémy mal už v minulej sezóne, na farme Montrealu v Lavale preto odohral iba 23 stretnutí.