Pastňák sa po zranení vracia na ľad. Bostonu bude k dispozícii aj elitný obranca

Hokejový útočník David Pastrňák sa po zranení môže vrátiť do zostavy Bostonu v NHL. Dvadsaťdeväťročná hviezda po dnešnom tréningu povedala novinárom, že s tímom odcestuje k sérii troch zápasov na klziskách súperov. Pastrňák by sa tak mohol vrátiť do hry už v utorňajšom stretnutí na ľade St. Louis.
"Je fajn byť zase s chlapcami v tréningu. Ešte sa uvidí, ako sa budem zajtra cítiť, "povedal Pastrňák, ktorý naposledy nastúpil 27. novembra. Následne sa s bližšie nešpecifikovaným zranením presunul na maródku.
Havířovský rodák tak prišiel o sériu 298 odohratých stretnutí NHL za sebou. "Vždy je otravné byť iba na maródke. Chlapci mi to ale spríjemnili, hrali skvele. Pekne sa na ne pozeralo, "uviedol Pastrňák, ktorý v doterajších 25 dueloch nazbieral 29 bodov za jedenásť gólov a 18 asistencií.
Spoločne s Pastrňákom sa navyše k tímu pripojil aj elitný obranca Charlie McAvoy, ktorý v polovici novembra dostal pukom do tváre a musel na operáciu.
"Robím pokroky," povedal pre ČTK. "Ani ja neviem vylúčiť, že ma uvidíte už v dueli s Blues. Každopádne dúfam, že si pri tomto výjazde zahrám, "dodal.
