Veľká noc pre Česko. Prvýkrát má dvoch hráčov s magickou stovkou, odlepilo sa od Slovenska

Jágr, Jágr a zase Jágr. Dlhoveký útočník je „kráľom“ štatistík Čechov v NHL. Až do roku 2023 bol jediným, kto z tejto krajiny dosiahol 100 bodov v jednom ročníku.
Potom sa pridal David Pastrňák a aktuálna sezóna priniesla to, čo český hokej nikdy nezažil.
Magické číslo 100 dosiahli prvýkrát v histórii dvaja Česi naraz.
„Stovku“ zaznamenal opäť David Pastrňák a prvýkrát aj Martin Nečas, ktorý sa stal len tretím stobodovým Čechom.
Slovenský hokej si pamätá na osem 100-bodových sezón v NHL. Sedemkrát ich zaznamenal Peter Šťastný, raz Marián Hossa, ktorý získal presnú stovku v sezóne 2006/07 s Atlantou.
Z ostatných bol najbližšie Stan Mikita, ktorý mal dvakrát 97 bodov. Aspoň 90-krát bodovali v jednej sezóne aj Pavol Demitra, Anton Šťastný a Žigmund Pálffy.
Nečas s Pastrňákom sa tento rok postarali o to, aby sa Česko v tejto štatistike odlepilo od Slovenska. Doteraz mali tiež osem sto a viac bodových sezón – päť v podaní Jaromíra Jágra a tri Davida Pastrňáka.
Pre porovnanie ostatných európskych krajín, Švédi majú 14 stobodových sezón, Fíni 12, Nemci šesť v podaní Draisaitla a Švajčiari ani jednu.
Pastrňák sa zaradil k legendám
David Pastrňák dovŕšil míľnik v poslednom zápase sezóny. Proti New Jersey asistoval na otvárací zásah Geekieho už po 53 sekundách. Boston nakoniec vyhral 4:0.
Typický strelec Pastrňák tentokrát na stovku dosiahol skôr asistenciami ako gólmi, jeho bilancia je 29+71 v 77 zápasoch.
Viac gólových prihrávok ako on mali len Kučerov, McDavid, MacKinnon a Suzuki. „Pasta“ len štvrtýkrát v kariére nestrelil aspoň 30 gólov. V predošlých troch prípadoch však neodohral celú sezónu alebo ročník bol skrátený.
Český útočník sto bodov zavŕšil už štvrtýkrát v rade.
Podarilo sa mu to ako piatemu hokejistovi narodenému mimo Severnej Ameriky. Nadviazal na Petra Šťastného (6 sezón za sebou), Jariho Kurriho (5) a Nikitu Kučerova s Leonom Draisaitlom (4).
Štyri stobodové sezóny dosiahla v drese Bostonu len trojica hráčov. Okrem hviezdneho Čecha klubové legendy Bobby Orr a Phil Esposito.
Rýchlo pochopili, že to bude o tímovej práci
"Máme za sebou výbornú základnú časť. Od prvého dňa sme bojovali jeden za druhého a vďaka tomu sme si vybojovali postup do play-off.
Rýchlo sme pochopili, že to tento rok bude hlavne o tímovej práci a boli sme za to odmenení. Hrať v tomto tíme je naozaj zábava,“ povedal Pastrňák, ktorý prvýkrát od sezóny 2017/18 nezakončí ročník ako najproduktívnejší Čech.
Bude ním Nečas, ktorý má lepšiu streleckú bilanciu ako Pastrňák a čaká ho ešte jeden zápas.
Pastrňákove výkony sú však obdivuhodné aj vzhľadom na to, že v Bostone je jednoznačným lídrom, ktorý odskočil od ďalších útočníkov.
Druhý najproduktívnejší hráč Bruins, Morgan Geekie, má o 32 bodov menej (68).
Sto bodov bolo cieľom celého tímu
Martin Nečas z Colorada na jubilejný bod čakal až do záveru zápasu s Calgary. Pripísal si ho 17 sekúnd pred záverečnou sirénou, keď nahral na gól MacKinnona do prázdnej brány.
Hviezdny kanonier si tak upevnil miesto na čele tabuľky strelcov a tešil sa z 53. gólu v sezóne a 127. bodu.
Avs vyhrali 3:1 a najväčšiu radosť mali z míľnika 27-ročného Čecha. "Som rád, že sa to Martymu podarilo, bol to veľký cieľ pre nás všetkých," hovoril MacKinnon.
Nečas v Colorade dokonale zapadol k lídrovi MacKinnonovi. Chémia v prvom útoku mu pomohla k dovŕšeniu sto bodov úplne prvýkrát. Strelil 38 gólov a pridal 62 asistencií.
Jeho doterajšie maximum bolo 83 bodov z minulého ročníka, počas ktorého pôsobil najprv v Caroline a potom v Colorade.
V drese Hurricanes hral v dobrej forme, ale po výmene chytil nový dych a zaradil sa medzi najlepších útočníkov v NHL.
Smer play-off
Nečas aj s Pastrňákom patria v sezóne NHL 2025/26 medzi osem hráčov, ktorí dosiahli 100 bodov.
Lídrom produktivity je Connor McDavid so 134 bodmi pred posledným zápasom. Dopĺňajú ho Kučerov, MacKinnon, Celebrini, Scheifele, Suzuki a česká dvojica.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1
Connor McDavid
Edmonton
81
48
86
134
+15
2.
Nikita Kučerov
Tampa Bay
75
44
86
130
+44
3.
Nathan MacKinnon
Colorado
79
52
74
126
+55
4.
Macklin Celebrini
San Jose
80
44
68
112
+9
5.
Mark Scheifele
Winnipeg
81
36
66
103
+2
6.
Nick Suzuki
Montreal
82
29
72
101
+37
7.
Martin Nečas
Colorado
78
38
62
100
+47
8.
David Pastrňák
Boston
77
29
71
100
+4
Pre oboch českých útočníkov sezóna pokračuje aj v play-off.
Nečasove Colorado do neho postúpilo ako najlepší tím základnej časti a svojho súpera v prvom kole ešte nepozná. Najpravdepodobnejšie ním bude jeden z dvojice Los Angeles – Anaheim.
Boston aj s Pastrňákom začne sériu prvého kola na ľade Buffala, ktoré vyhralo Atlantickú divíziu.
