Veľká noc pre Česko. Prvýkrát má dvoch hráčov s magickou stovkou, odlepilo sa od Slovenska

David Pastrňák a Martin Nečas. (Autor: TASR/AP)
Samuel Grega|15. apr 2026 o 11:35
ShareTweet0

Nečas a Pastrňák dosiahli v NHL na 100 bodov.

Jágr, Jágr a zase Jágr. Dlhoveký útočník je „kráľom“ štatistík Čechov v NHL. Až do roku 2023 bol jediným, kto z tejto krajiny dosiahol 100 bodov v jednom ročníku.

Potom sa pridal David Pastrňák a aktuálna sezóna priniesla to, čo český hokej nikdy nezažil.

Magické číslo 100 dosiahli prvýkrát v histórii dvaja Česi naraz.

„Stovku“ zaznamenal opäť David Pastrňák a prvýkrát aj Martin Nečas, ktorý sa stal len tretím stobodovým Čechom.

Slovenský hokej si pamätá na osem 100-bodových sezón v NHL. Sedemkrát ich zaznamenal Peter Šťastný, raz Marián Hossa, ktorý získal presnú stovku v sezóne 2006/07 s Atlantou.

Z ostatných bol najbližšie Stan Mikita, ktorý mal dvakrát 97 bodov. Aspoň 90-krát bodovali v jednej sezóne aj Pavol Demitra, Anton Šťastný a Žigmund Pálffy.

Nečas s Pastrňákom sa tento rok postarali o to, aby sa Česko v tejto štatistike odlepilo od Slovenska. Doteraz mali tiež osem sto a viac bodových sezón – päť v podaní Jaromíra Jágra a tri Davida Pastrňáka.

Pre porovnanie ostatných európskych krajín, Švédi majú 14 stobodových sezón, Fíni 12, Nemci šesť v podaní Draisaitla a Švajčiari ani jednu.

Pastrňák sa zaradil k legendám

David Pastrňák dovŕšil míľnik v poslednom zápase sezóny. Proti New Jersey asistoval na otvárací zásah Geekieho už po 53 sekundách. Boston nakoniec vyhral 4:0.

VIDEO: 100. bod David Pastrňáka v čase od 0:37 min

Typický strelec Pastrňák tentokrát na stovku dosiahol skôr asistenciami ako gólmi, jeho bilancia je 29+71 v 77 zápasoch.

Viac gólových prihrávok ako on mali len Kučerov, McDavid, MacKinnon a Suzuki. „Pasta“ len štvrtýkrát v kariére nestrelil aspoň 30 gólov. V predošlých troch prípadoch však neodohral celú sezónu alebo ročník bol skrátený.

Český útočník sto bodov zavŕšil už štvrtýkrát v rade.

Podarilo sa mu to ako piatemu hokejistovi narodenému mimo Severnej Ameriky. Nadviazal na Petra Šťastného (6 sezón za sebou), Jariho Kurriho (5) a Nikitu Kučerova s Leonom Draisaitlom (4).

Štyri stobodové sezóny dosiahla v drese Bostonu len trojica hráčov. Okrem hviezdneho Čecha klubové legendy Bobby Orr a Phil Esposito.

Rýchlo pochopili, že to bude o tímovej práci

"Máme za sebou výbornú základnú časť. Od prvého dňa sme bojovali jeden za druhého a vďaka tomu sme si vybojovali postup do play-off.

Rýchlo sme pochopili, že to tento rok bude hlavne o tímovej práci a boli sme za to odmenení. Hrať v tomto tíme je naozaj zábava,“ povedal Pastrňák, ktorý prvýkrát od sezóny 2017/18 nezakončí ročník ako najproduktívnejší Čech.

Bude ním Nečas, ktorý má lepšiu streleckú bilanciu ako Pastrňák a čaká ho ešte jeden zápas.

Pastrňákove výkony sú však obdivuhodné aj vzhľadom na to, že v Bostone je jednoznačným lídrom, ktorý odskočil od ďalších útočníkov.

Druhý najproduktívnejší hráč Bruins, Morgan Geekie, má o 32 bodov menej (68). 

Sto bodov bolo cieľom celého tímu

Martin Nečas z Colorada na jubilejný bod čakal až do záveru zápasu s Calgary. Pripísal si ho 17 sekúnd pred záverečnou sirénou, keď nahral na gól MacKinnona do prázdnej brány.

VIDEO: 100. bod Martina Nečasa v čase od 11:05 min

Hviezdny kanonier si tak upevnil miesto na čele tabuľky strelcov a tešil sa z 53. gólu v sezóne a 127. bodu.

Avs vyhrali 3:1 a najväčšiu radosť mali z míľnika 27-ročného Čecha. "Som rád, že sa to Martymu podarilo, bol to veľký cieľ pre nás všetkých," hovoril MacKinnon.

Nečas v Colorade dokonale zapadol k lídrovi MacKinnonovi. Chémia v prvom útoku mu pomohla k dovŕšeniu sto bodov úplne prvýkrát. Strelil 38 gólov a pridal 62 asistencií.

Jeho doterajšie maximum bolo 83 bodov z minulého ročníka, počas ktorého pôsobil najprv v Caroline a potom v Colorade.

V drese Hurricanes hral v dobrej forme, ale po výmene chytil nový dych a zaradil sa medzi najlepších útočníkov v NHL.

Smer play-off

Nečas aj s Pastrňákom patria v sezóne NHL 2025/26 medzi osem hráčov, ktorí dosiahli 100 bodov.

Lídrom produktivity je Connor McDavid so 134 bodmi pred posledným zápasom. Dopĺňajú ho Kučerov, MacKinnon, Celebrini, Scheifele, Suzuki a česká dvojica.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1

Connor McDavid

Edmonton

81

48

86

134

+15

2.

Nikita Kučerov

Tampa Bay

75

44

86

130

+44

3.

Nathan MacKinnon

Colorado

79

52

74

126

+55

4.

Macklin Celebrini

San Jose

80

44

68

112

+9

5.

Mark Scheifele

Winnipeg

81

36

66

103

+2

6.

Nick Suzuki 

Montreal

82

29

72

101

+37

7.

Martin Nečas

Colorado

78

38

62

100

+47

8.

David Pastrňák

Boston

77

29

71

100

+4

Pre oboch českých útočníkov sezóna pokračuje aj v play-off.

Nečasove Colorado do neho postúpilo ako najlepší tím základnej časti a svojho súpera v prvom kole ešte nepozná. Najpravdepodobnejšie ním bude jeden z dvojice Los Angeles – Anaheim.

Boston aj s Pastrňákom začne sériu prvého kola na ľade Buffala, ktoré vyhralo Atlantickú divíziu. 

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

David Pastrňák a Martin Nečas.
David Pastrňák a Martin Nečas.
Veľká noc pre Česko. Prvýkrát má dvoch hráčov s magickou stovkou, odlepilo sa od Slovenska
Samuel Grega|dnes 11:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Veľká noc pre Česko. Prvýkrát má dvoch hráčov s magickou stovkou, odlepilo sa od Slovenska