VIDEO: Pastrňák napodobnil dve české legendy. Proti Rangers zaznamenal bodový míľnik

Český hokejista David Pastrňák zaznamenal 900. bod v NHL. Ani tromi asistenciami však neodvrátil prehru Bostonu s New Yorkom Rangers 3:4 po predĺžení. Útočník bol vyhlásený za tretiu hviezdu stretnutia.
Na métu 900 bodov sa dostal ako tretí český hokejista. Pred ním to dokázali iba Jaromír Jágr a Patrik Eliáš.
Prvýkrát sa do štatistiky proti Rangers zapísal na začiatku 13. minúty, keď po jeho prihrávke vyrovnal v Madison Square Garden na 1:1 Elias Lindholm.
Bruins museli aj druhýkrát v stretnutí doťahovať. V úvode druhej tretiny sa Pastrňák podpísal prihrávkou tiež pod druhý Lindholmov gól.
Tretiu asistenciu a jubilejný 900. bod v NHL zaznamenal v čase 28:52, keď zadovkou našiel na ľavom kruhu najlepšieho strelca Bostonu v tejto sezóne Morgana Geekieho. Ten získal hosťom vedenie 3:2.
VIDEO: Patrňákov 900. bod v NHL
Rangers však v 54. minúte vyrovnali a v predĺžení o ich víťazstve rozhodol Matthew Robertson.
"Je to horkosladký pocit. Vždy je ťažké užiť si taký míľnik, keď nevyhráte. Ale je mimoriadny, to bez debát. Od prvej tretiny som vedel, že dnes budem bodovať.
Hralo sa mi skvele, ale bohužiaľ sme nezvíťazili," povedal Pastrňák, ktorý bodoval v siedmom stretnutí za sebou. Boston je vo Východnej konferencii siedmy, Rangers patrí naďalej posledná priečka.
Pastrňák má na konte 412 gólov a 488 asistencií z 804 stretnutí. Jágr to stihol rýchlejšie ako Pastrňák už v 681 zápasoch.
Stále pôsobí ako aktívny hráč vo farbách extraligového Kladna, je českým rekordérom a druhým najproduktívnejším hráčom histórie NHL s 1921 bodmi za 766 gólov a 1155 prihrávok z 1733 duelov. Eliáš nazbieral v 1240 stretnutiach 1025 bodov za 408 gólov a 617 asistencií.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: