Ako šiesty Čech dosiahol tento míľnik v NHL. Pastrňák opäť potiahol Boston a bol hviezdou

David Pastrňák prispel v NHL gólom a prihrávkou k víťazstvu Bostonu nad Detroitom 4:2 a ako šiesty český hokejista v súťaži zaznamenal 500. asistenciu.
Bol vyhlásený za druhú hviezdu stretnutia. Dvadsaťdeväťročný Pastrňák 28. gólom v sezóne v čase 25:07 vyrovnal v početnej prevahe piatich proti trom na 1:1. Najproduktívnejší hráč Bostonu skóroval delovkou bez prípravy z ľavého kruhu.
Red Wings išli aj druhýkrát do vedenia a Bruins o svojej výhre rozhodli až v záverečných 13 minútach základnej hracej doby, keď strelili tri presné zásahy.
Na posledný, ktorý dal v 59. minúty do prázdnej bránky Marat Chusnutdinov, asistoval Pastrňák. Pre českého útočník to bola jubilejná 500. prihrávka v základnej časti. S 86 bodmi je najproduktívnejším Čechom v súťaži a aj hráčom Bruins.
Veľký podiel na výhre Bostonu mal aj brankár Jeremy Swayman, ktorý predviedol 41 úspešných zákrokov a vyslúžil si ocenenie pre prvú hviezdu zápasu.
"Odvtedy, čo vediem Bruins, som Swaymana ešte nikdy nevidel chytať tak dobre. Bol neuveriteľný a ten zápas nám vyhral, "povedal kouč Marco Sturm.
Pavel Zacha, ktorý nazbieral v predchádzajúcich troch zápasoch Bostonu dokopy štyri góly a asistenciu, sa tentoraz nepresadil.
Boston bodoval v piatom stretnutí v rade a vo Východnej konferencii poskočil na šiestu pozíciu, Detroit je so stratou dvoch bodov na ôsmom mieste.
