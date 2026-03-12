Fehérváry si ešte nezahral s novým českým spoluhráčom. Je to biznis, povedal útočník

Český hokejový útočník David Kämpf stále čaká na svoj prvý štart za Washington, kam bol v piatok vymenený z Vancouveru.
Dôvodom, prečo majster sveta z Prahy 2024 ešte nezasiahol do zápasu NHL v novom drese, sú chýbajúce americké pracovné víza. Tridsaťjedenročný hráč zatiaľ sleduje zápasy Capitals len z tribúny a netuší, kedy sa zapojí do hry. Za Washington hrá aj slovenský obranca Martin Fehérváry.
„Proces stále prebieha, ale vôbec netuším, v akom je stave,“ uviedol Kämpf, ktorý je s tímom na zápasovom „tripe“ a dnes v noci sledoval prehru Capitals na ľade Philadelphie 1:4.
Ďalší zápas čaká Washington v noci v Buffale. „Nie je jednoduché len tak sa pozerať, ale je to biznis, ktorého sme súčasťou. Patria k tomu aj tieto veci,“ citoval českého útočníka web livesport.cz.
Kämpf pôsobí v NHL od roku 2017. V dresoch Chicaga, Toronta a Vancouveru nastúpil na 574 zápasov základnej časti, strelil 50 gólov a zaznamenal 99 asistencií. V 35 zápasoch play-off pridal sedem bodov (4+3).
Aktuálnu sezónu začal odchovanec chomutovského hokeja v Toronte, kde sa však v polovici novembra dohodol na predčasnom ukončení zmluvy a následne sa dohodol na spolupráci s Vancouverom.
Vo februári sa Kämpf predstavil na olympijských hrách v Miláne.
