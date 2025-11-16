Nechcel ísť na farmu, tak rozviazal zmluvu. Český útočník sa vracia do NHL

Opäť bude pôsobiť v kanadskom tíme.

VANCOUVER. Český hokejista David Kämpf zostáva súčasťou zámorskej NHL. Po predčasnom konci v Toronte Maple Leafs sa 30-ročný útočník dohodol na ročnom kontrakte s Vancouverom Canucks.

Kämpf vstupoval do tretieho roku štvorročného kontraktu s Maple Leafs, ale vedenie klubu sa ho rozhodlo pred sezónou zaradiť na waiver listinu.

Keďže si ho žiaden z konkurentov nevybral, tak putoval na farmu do AHL, kde sa však po štyroch zápasoch v drese Toronta Marlies rozhodol odpojiť od tímu.

Napokon sa s Maple Leafs dohodol na rozviazaní kontraktu a stal sa tak voľným hráčom.

S Vancouverom podpísal Kämpf ročný kontrakt na 1,1 milióna dolárov. Český center odohral v predchádzajúcom ročníku 59 stretnutí, zaznamenal v nich päť gólov a osem asistencií.

„David je veľmi spoľahlivý center, ktorý okamžite zlepší našu silu a hĺbku na tejto pozícii. Jeho hokejová inteligencia je veľkou výhodou a verím, že dobre zapadne do našej skupiny,“ vyjadril sa generálny manažér „kosatiek“ Patrik Allvin pre oficiálnu klubovú webstránku.

