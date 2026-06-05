Juh vládne NHL a baví divákov. (Anti)hrdinom je Čech a obrali rozhodcovia Vegas o gól?

Dráma, góly, otáčanie stavu a bojovnosť.
Finále Stanley Cupu medzi Carolinou a Vegas po dvoch zápasoch určite nenudí. Nie úplne hokejové destinácie si vybudovali skvelé tímy aj fanúšikovské základne.
V NHL je 14 tímov, ktoré sa nachádzajú južnejšie ako rovnobežka na 40. stupni severnej pologule.
Osemkrát za sebou Stanley Cup vyhralo jedno z týchto mužstiev a v júni sa toto číslo zmení na deväť.
Túto štatistiku nezmenili v posledných rokoch ani kanadský Edmonton či Montreal. Hokejovému trhu v NHL dominujú južné mužstvá a Carolina aj Vegas sa za posledné roky zaradili k najlepšej špičke.
Teraz obe mužstvá bojujú o svoj druhý Stanley Cup. Carolina po 20 rokoch, Vegas po troch.
Po prvýkrát v histórii sa stalo, že v prvých dvoch zápasoch finálovej série obe mužstvá otočili viacgólovú stratu.
„Je to vzrušujúce,“ hovoril útočník Seth Jarvis. „O tomto je play-off hokej, tesné zápasy, momentum sa strieda z jednej strany na druhú a nikdy neviete, čo sa stane ďalej.“
Prvý aj druhý zápas hraný v Raleigh skončil len jednogólovým rozdielom.
Najprv vyhrali Golden Knights 5:4, aj keď prehrávali 0:2. Hrdinom bol český útočník Tomáš Hertl, ktorý strelil víťazný gól štyri minúty pred koncom.
Druhý zápas vyhrali domáci Hurricanes 4:3 po predĺžení, aj keď prehrávali 0:2. Hertl bol tentokrát negatívnym hrdinom. Na víťazný gól súpera sa pozeral z trestnej lavice, na ktorej sedel za podrazenie.
Stav série je vyrovnaný 1:1.
V rýchlosti 140 km/h ho trafil puk do tváre
V dueli číslo 2 prišlo Vegas o vedenie, o neuznaný gól a aj o lídra obrany. Brayden McNabb dostal pukom priamo do tváre.
Strela Ehlersa letela rýchlosťou približne 140 kilometrov za hodinu.
„NBA by zrušila play-off, ak by sa to stalo jednému z ich hráčov,“ komentoval na sociálnej sieti s odľahčením portál World Hockey Report.
McNabb po zásahu zamieril do nemocnice.
„Je to hrozivé,“ hovoril Mitch Marner. „Je bojovník a dokiaľ nebude v zostave, bude to pre nás veľká strata.“
Golden Knights hrali dve a pol tretiny len s piatimi obrancami.
„To je play-off hokej. Stratili sme jedného hráča a tak každý ďalší musel zabrať o trochu viac a spraviť si svoju prácu,“ povedal bek Noah Hanifin.
Obrali rozhodcovia Vegas o gól?
Prvých 50 minút to vyzeralo, že Vegas si idú po druhý bod v sérii. „Zlatí rytieri“ viedli 2:0, ale Carolina sa zdvihla. V priebehu piatich minút tretej tretiny strelila tri góly.
„Niekto to musel zobrať na seba a niečo vymyslieť. To sa aj stalo,“ vravel tréner Canes Rod Brind’Amour.
Pred tretím gólom Caroliny však puk do brány súpera dostali hráči Vegas. Po skrumáži rozhodca rozpažil. Golden Knights si zobrali trénerskú výzvu a argumentovali, že tam nebolo nedovolené bránenie v hre brankárovi.
Rozhodcovia však tvrdili, že hráči zabránili Andersenovi v tom, aby zakryl puk a výzva tak bola neúspešná.
Carolina išla do presilovej hry a zvýšila na 3:2.
Tréner Vegas John Tortorella po zápase reportérom povedal, že by na takúto situáciu dal výzvu 10-krát z 10 pokusov:
„Videl som, že brankár nemá puk pod kontrolou. Náš hráč ho trafil, pričom neposunul brankára a puk prešiel až do brány.“
Spoluhráč mu povedal, že dá gól
Vegas neprestali hrať a zásluhou kapitána Stonea dokázali vyrovnať 81 sekúnd pred koncom tretej tretiny.
Carolina však v zápase efektívne potrestala chyby svojho súpera a zlepšila sa aj v presilovej hre, ktorú majú v play-off veľmi slabú.
Domáci rozhodli vo štvrtej minúte predĺženia po vylúčení Hertla za podrazenie. Víťazný gól strelil Jarvis.
„O tomto som sníval ako malé dieťa. Zažiť to v skutočnosti je úžasné,“ tešil sa hrdina zápasu.
VIDEO: Víťazný gól Setha Jarvisa
„Veľký moment pre hráča do veľkých momentov,“ chválil Jarvisa spoluhráč Jankowski.
„Pred predĺžením som stál vedľa neho a povedal som mu, že je na rade a dá gól. A on to spravil.“
Canes vďaka zásahu Jarvisa vyhrali aj šieste predĺženie v súčasnom play-off. Predtým to zvládli raz s Ottawou a po dvakrát s Philadelphiou a Montrealom.
Lemieux, Gáborík a... Howden
Play-off snov zažíva útočník Vegas Brett Howden. V druhom finálovom zápase strelil prvé dva góly „rytierov“ a svoju bilanciu v play-off navýšil už na 13 gólov v 18 zápasoch.
Už teraz prekonal svoje štatistiky zo základnej časti, kde sa presadil 12-krát. Howden je len siedmym hráčom v histórii NHL, ktorému sa to podarilo.
Najznámejší v tom bol nedávno zosnulý Claude Lemieux, ktorý svoj počet gólov zo základnej časti prekonal v nasledujúcom play-off až trikrát. V roku 2014 sa to podarilo aj Mariánovi Gáboríkovi. Svojimi 14 gólmi v play-off zatienil 11 zo základnej časti.
Zatiaľ čo Lemieux s Gáboríkom boli známi svojimi výkonmi, Howden sa ako najlepší strelec vyraďovacej časti zjavil z ničoho nič.
Hráč, ktorý má 28 rokov, priemerný plat na úrovni 2,5 milióna dolárov a kariérne maximum 40 bodov v základnej časti, zažíva najlepšiu fázu kariéry.
Jeho dva góly však k výhre v druhom zápase nepomohli.
Naopak, Hurricanes sa stali prvým tímom po 82 rokoch, ktorý prehrával o viac gólov v posledných desiatich minútach finále Stanley Cupu a nakoniec zvíťazil.
„Veríme našej skupine a tomu, že dokážeme otáčať zápasy a zostať vytrvalí,“ hovoril útočník Mark Jankowski. „Je to pre nás veľké víťazstvo. Tešíme sa do Vegas.“
Séria pokračuje v Nevade v noci na nedeľu zápasom číslo 3.