Kľúčové súboje, rovnakí víťazi. Hokejový turnaj na ZOH spoznal ďalších účastníkov

BRATISLAVA. V auguste 2021 vyhrali hokejisti Dánska nad Nórskom 2:0 a na jeho domácom ľade rozhodli o postupe na ZOH v Pekingu.

O tri roky neskôr sa súboj týchto krajín o účasť na olympiáde zopakoval v Aalborgu, kde Nóri chceli svojmu rivalovi vrátiť trpkú prehru.

Už po 26 sekundách ich poslal do vedenia útočník Minnesoty Wild Mats Zuccarello, no napokon to boli znova Dáni, kto sa tešil z víťazstva.