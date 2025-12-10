Spišiaci predstavili výraznú posilu do ofenzívy. Košiciam vystrieľal zisk titulu

Hokejový klub HK Spišská Nová Ves doplnil 31-ročný kanadský center Danick Martel, ktorého si fanúšik pamätá z uplynulej sezóny z HC Košice, s ktorým získal majstrovsky titul.
Rozhodol o ňom gólom v predĺžení siedmeho duelu finálovej série s Nitrou. Spišiaci o tom informovali na svojej webstránke.
Do ligy sa vracia po angažmáne vo fínskom klube Ässät Pori.
„Ide o skúseného útočníka, ktorý má za sebou bohatú kariéru. Dokázal byť produktívny v rôznych európskych ligách. Minulý rok patril k rozdielovým hráčom majstrovských Košíc. Primárne s ním počítame na pozíciu centra.
Veríme, že prinesie do tímu, čo teraz veľmi potrebujeme, a to sú góly. Aj týmto príchodom chceme našim fanúšikom ukázať, že túto sezónu v žiadnom prípade nebalíme.
Naopak, robíme všetko pre to, aby sme ju zvrátili a otočili. Veríme, že sa nám podarí zmenami v kádri posunúť mužstvo na vyšší level,“ prezradil k novej akvizícii športový manažér Radomír Heizer.
K posledným zmenám v kádri sa vyjadril aj generálny manažér klubu Richard Rapáč.
„Pred sezónou som v rozhovoroch spomínal, že fantastická podpora na tribúnach bola za ostatné roky skvelá a zároveň verím, že ak príde problém, tak nás fanúšikovia v ťažkých momentoch podržia, pretože to v našom meste nie je len o výsledkoch či hernom prejave, ale hokej je niečím, čo spája všetkých v Spišskej Novej Vsi a okolí.
Dnes sme dotiahli do konca ďalší veľmi dôležitý príchod a mužstvo tak kompletne za pochodu prebudovali, aj keď sme nemuseli. Možnosť nechať to ísť voľným spádom však nemáme v krvi.
Niečo sme fanúšikom sľúbili, a preto sme sa rozhodli ísť do určitého rizika a napraviť letné zlyhania. Stálo to veľké množstvo energie i financií. Osobne vidím veľkú podobnosť toho, čo sa udialo s tým, čo sa stalo, keď sme postupovali do extraligy.
Mužstvu dôverujem. Viem, akú má kvalitu, a preto verím, že celú túto prácu fanúšikovia ocenia a spoločne sa v blízkej dobe dočkáme výhier aj posunu v tabuľke nahor. Ich podpora pre klub v tejto chvíli je absolútne kľúčová.
Verím, že nás v ďalšom domácom zápase za výhrou poženie plný „zimák“.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS