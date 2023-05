Bude Gajan jednotkou Edmontonu? Experti predpovedajú, ako dopadne draft

Najvyššie umiestnili Dalibora Dvorského. Podľa väčšiny skautov najlepšie hodnotený slovenský talent by mohol zamieriť zo siedmeho miesta do Philadelphie.

Dokopy uskutočnili 64 výberov, teda dve kolá. Do tých sa zmestili piati Slováci.

NEW YORK. Experti z webu The Athletic vydali v utorok predikciu pre blížiaci sa draft do NHL. Skúsili predpovedať, ako si kluby budú vyberať mladíkov.

"Pekarčíkova hodnota rapídne stúpla po MS do 18 rokov. Ide o využiteľné krídlo s rýchlosťou, šikovnosťou a fyzickými parametrami postačujúcimi pre NHL. Keby bol o pár dní mladší, mohol by byť draftovaný až v roku 2024," vymenoval Pronman jeho výhody.

Vďaka vynikajúcim výkonom na posledných majstrovstvách sveta do 18 rokov výrazne poskočil Juraj Pekarčík. Odborníci ho umiestnili prekvapivo vysoko, na začiatok druhého kola, kde by si ho z 34. miesta vzali Columbus Blue Jackets.

"Arizona by vďaka Honzekovi získala rýchleho, urasteného a šikovného mladíka. Veľmi dobre doplní Logana Cooleyho," píše Corey Pronman o slovenskej kométe poslednej sezóny.

Na dvanástom mieste vidia v renomovanom športovom magazíne Samuela Honzeka. Forvard by sa dostal do Arizony.

O štyri priečky nižšie by sa podľa expertov mohol umiestniť Maxim Štrbák. Aj ten by smeroval spolu s Honzekom do Arizony, ktorá už vlastní práva na Miloša Kelemena aj Adama Žlnku.

"Štrbák je vysoký, pohyblivý obranca, ktorého súťaživosť je na veľmi vysokej úrovni," zhodnotil Pronman.

Do prvých dvoch kôl sa môže dostať aj slovenský brankár. Ide o Adama Gajana, ktorého si skauti všímajú najmä od majstrovstiev sveta do 20 rokov. Odborníci si myslia, že by o jeho služby mohol mať záujem Edmonton na 56. mieste.

"Gajan je najviac atletický brankár v drafte a bol vyhlásený za najlepšieho brankára na juniorskom svetovom šampionáte. V Edmontone predstavuje potenciálnu brankársku jednotku do budúcnosti," tvrdí Pronman.

Draftovou jednotkou sa podľa The Athletic stane Connor Bedard. Nasledovať ho budú Adam Fantilli, Will Smith, Leo Carlsson a Ryan Leonard.