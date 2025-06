Slováci medzi najlepšími, ktorých nevybrali. Draft nie je jediná cesta, ako sa dostať do NHL

BRATISLAVA. Aj tie najpesimistickejšie scenáre hovorili o tom, že draftom do NHL prejde aspoň päť Slovákov. Optimistické zahŕňali až desať mien.

Brankára Michala Prádela si zo 75. miesta vybral Detroit, útočníka Michala Svrčeka rovnaký klub zo 119. miesta a Ján Chovan smeroval zo 184. pozície do Los Angeles.

V draftovej sezóne sa však ukázali jeho nedostatky - bránenie predbránkového priestoru a modrej čiary, absencia hry do tela a nižšia produktivita.

Draftovú sezónu odštartoval vo švédskom Örebre, ale pre nízku hernú vyťaženosť sa rozhodol odísť do Ameriky. V USHL za tím Muskegon Lumberjacks odohral 38 zápasov so ziskom 22 bodov. V závere ročníka sa tešil zo zisku titulu.

„Nečakal som, že to takto dopadne. Som smutný, ale treba mať hlavu hore. Tým, že ma nedraftovali, sa nič nekončí a ani nezačína. Posnažím sa urobiť všetko preto, aby som ukázal tímom NHL, ako sa mýlili," uviedol Radivojevič.

Medzi hokejistov s nízkym vzrastom patrí aj Tomáš Pobežal. Osemnásťročný hokejista to však vyvažuje bojovnosťou, rýchlosťou a dobrými ofenzívnymi schopnosťami.

Kluby z NHL mali v hľadáčiku aj Alexa Mišiaka, Andreasa Straku, Patryka Zubeka či Matúša Lisého. Ani jeden z nich nakoniec draftom neprešiel.

Všetci spomenutí by môžu byť za určitých okolností draftovaní aj budúci rok alebo ich kluby môžu pozvať na rozvojové kempy.

Najlepší medzi nedraftovanými

Radivojeviča a Pobežala zaradil expert The Athletic Scott Wheeler medzi najlepších nedraftovaných hokejistov z tohtoročného výberu.

Wheeler, ktorý patrí medzi uznávaných mládežníckych expertov, vybral 12 mien. Prvých päť zaradil pred draftom do najlepšej stovky daného ročníka.

„Toto sú hráči, pri ktorých by som zvážil pozvanie do rozvojového kempu, alebo by som aspoň sledoval ich ďalší vývoj," uviedol.