Dvorského strelu videl zblízka aj McDavid, tréner žasol. O takomto góle chceš rozprávať

ST. LOUIS. Keď zámorský expert Corey Pronman zostavuje rebríčky mladých hokejistov v jednotlivých organizáciách NHL, hodnotí pri nich aj jednotlivé aspekty hry.
Pri Daliborovi Dvorskom si v lete tohto roka poznačil:
Korčuľovanie: pod priemerom NHL
Práca s pukom: nad priemerom NHL
Hokejové myslenie: priemer NHL
Nasadenie/súboje: priemer NHL
Streľba: špičková úroveň.
Nie je jediný, kto hovorí, že jeho strela je elitná a prevyšuje mnohých profiligových hráčov. Dá sa povedať, že je jeho symbolom.
Všade, kde Dvorský hral, dokázal skórovať svojou povestnou ranou z ľavého kruhu. V noci na utorok to dokázal aj prvýkrát v NHL.
Premiérovým gólom pomohol St. Louis zdolať Edmonton 3:2. Dvorský skóroval v čase, keď boli Blues na dne, rovnako ako viackrát v tomto ročníku.
Gól prebudil tím aj arénu
Hokejisti St. Louis prežívali krízu. Do pondelka prehrali sedem zápasov za sebou. Horším tímom v Západnej konferencii je iba Calgary.
Zle sa vyvíjal aj domáci zápas proti Edmontonu. Partia okolo kapitána Connora McDavida vyhrávala na začiatku druhej tretiny už 2:0. Zdalo sa, že zápas má pevne pod kontrolou.
Lenže v 36. minúte smeroval práve McDavid na trestnú lavicu za podrazenie a na ľad vykorčuľovala druhýkrát prvá presilovka St. Louis, ktorej súčasťou bol aj Dvorský.
Mladý Slovák vyhral vhadzovanie v útočnej tretine. Bolo jediné, na ktorom uspel počas celého zápasu. Puk sa cez Roberta Thomasa dostal k obrancovi Justinovi Faulkovi. Ten posunul ideálnu prihrávku na strelu z prvej.
Dvorský urobil presne to, čo mal - vystrelil. Brankár Oilers Calvin Pickard nemal nárok, kapituloval.
VIDEO: Prvý a rovno výstavný. Dalibor Dvorský strelil premiérový gól v NHL
Kým Dvorský oslavoval, najlepší hráč súčasnej NHL odchádzal z trestnej lavice. Výstavnú trefu sledoval z prvej rady.
„Je to fantastický pocit. Viac k tomu asi ani nemám čo povedať. Dostal som dobrú prihrávku od Faulka, tak som to len skúsil poslať na bránu," opisoval Dvorský premiérový gól.
„Tréneri, aj všetci chalani v kabíne mi hovorili, že keď mám šancu vystreliť, mám to urobiť. A hej, asi bolo dobre, že som ten puk trafil."
Tešilo ho najmä to, že St. Louis dokázali zvrátiť výsledok a konečne vyhrali.
Zámorskí novinári sa zhodli, že práve Dvorského presný zásah bol momentom, ktorý prebudil nielen fanúšikov na tribúnach, ale aj celú striedačku.
„Dvorský práve vrátil život do tohto tímu," uviedol na sociálnej sieti X Thomas Welch zo STL Sports Central.
Do konca druhej tretiny vyrovnal Thomas a o výhre Blues rozhodol minútu a pol pred koncom zápasu Pius Suter.
Traja strelci gólov domácich sa zaradili aj medzi hviezdy duelu, Dvorský bol treťou. Takýto honor, podobne ako prvý bod, získal prvýkrát v kariére.
Podľa Thomasa si zaslúži aj kredit za otočenie zápasu. „Bol to pre nás nesmierne dôležitý gól. Po ňom sme sa ešte viac rozbehli. Niekedy jednoducho potrebujete, aby presilovka rozhodla. A tá strela? Parádna rana," uviedol skúsený útočník.
To bola rana!
Keď sa novinári po zápase pýtali Dvorského, či si takto predstavoval som prvý gól v NHL, odpovedal svojsky.
„Úprimne, bolo by mi jedno, či by som to tam dokopol špičkou korčule, alebo to trafil z prvej. Prvý gól je proste prvý gól. Takže hej, som rád, že to takto vyšlo. Ale fakt, nezáleží na tom, ako som ho dal," povedal.
Zároveň vyzdvihol tímový výkon a zdôraznil fakt, že St. Louis vyhrali. „Ja sa len snažím odviesť maximum, vždy keď som na ľade. A mám tu obrovskú podporu od mojich spoluhráčov. Milujem to tu a milujem tu hrať," dodal.
Prvý gól strelil zvolenský odchovanec v piatom kariérnom zápase a v treťom v tejto sezóne.
Tréner Jim Montgomery od Dvorského povolania do NHL chcel, aby mal Slovák šancu uspieť. Najskôr ho postavil do stredu druhého útoku a postavil v k nemu šikovných krídelníkov.
Po návrate prvého centra Thomasa sa Dvorského pozícia mierne zmenila, proti Edmontonu bol v treťom útoku.
Skóroval v momente, keď sa prvýkrát zaradil do prvej presilovkovej zostavy Blues. Aj medzi elitou dostal priestor na ľavom kruhu, kde zvykol operovať na farme.
Tréner Montgomery ho po zápase chválil. O jeho gólovej strele povedal známu frázu „What a shot!", ktorá by sa dala voľne preložiť ako „to bola rana!".
„Presilovka nám konečne vyšla - skvelá práca Dvorského, poriadne to napálil," hovoril skúsený kouč.
„Vieš, keď dáš prvý gól v NHL, tak presne o takom chceš rozprávať. ‘Zavesil som to pod brvno z prvej.’ Celkom paráda."
