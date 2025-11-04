VIDEO: Parádna strela z prvej. Dalibor Dvorský strelil prvý gól v NHL

ST. LOUIS. Slovenský talent Dalibor Dvorský sa dočkal chvíle, na ktorú čakal od vstupu do NHL.
V noci rozvlnil sieť Edmontonu a prvým gólom v zámorskej profilige pomohol St. Louis k cennému triumfu 3:2 na domácom ľade.
Stal sa 77. slovenským hráčom, ktorý skóroval v NHL.
Chvíľa 20-ročného Slováka prišla v presilovke počas druhej tretiny za stavu 0:2 pre Oilers. Dvorský najskôr vyhral buly v útočnom pásme proti veteránovi Adamovi Henriqueovi a presunul sa na svoju zvyčajnú pozíciu - ľavý kruh.
Tam prišla ideálna prihrávka od Justina Faulka a Dvorský sa nemýlil. Presnou strelou z prvej prekonal brankára Calvina Pickarda.
VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho prvý gól v NHL
„Úprimne, bolo by mi jedno, či by som to tam dokopol špičkou korčule, alebo to trafil z prvej. Prvý gól je proste prvý gól. Som rád, že to takto vyšlo. Ale fakt, nezáleží na tom, ako by som ho dal," povedal pre nhl.com Dvorský.
Skóroval v momente, keď kapitán Edmontonu Connor McDavid dostal menší trest za podrazenie. Dovtedy sa asistenciami podieľal na oboch góloch Oilers a dostal sa cez métu 1100 bodov v NHL.
Dvorský skóroval v piatom zápase NHL, treťom v tejto sezóne. Bol to zároveň aj jeho prvý bod v profilige. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu.
Zvolenský odchovanec nastúpil do stretnutia ako center tretieho útoku s krídelníkmi Oskarom Sundqvistom a Dylanom Hollowayom.
Na ľade strávil 14 minút a 33 sekúnd. Gól strelil z jedinej strely na bránku, pripísal si aj jeden bodyček a 13-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
Dvorský je po Samuelovi Honzekovi druhý slovenský hráč, ktorý si v sezóne 2025/2026 otvoril svoj bodový účet v NHL.
VIDEO: McDavid dosiahol 1100. bod
St. Louis vďaka gólu mladého Slováka naštartovali, keďže Robert Thomas v 39. minúte vyrovnal na 2:2 a útočník Pius Suter v 59. minúte rozhodol o triumfe svojho tímu.
Blues pretrhli negatívnu sériu a vyhrali po siedmich prehrách. Naďalej sú na predposlednom 15. mieste v Západnej konferencii.
Ešte výraznejší obrat videli diváci v Toronte. Domáci prehrávali po dvoch tretinách s Pittsburghom 0:3, no štyrmi gólmi v tretej otočili na 4:3.
Víťazný gól strelil v 54. minúte útočník Bobby McMann. Dva góly hostí strelil 18-ročný nováčik Benjamin Kindel, ktorý má po 12 zápasoch na konte už päť presných zásahov.
VIDEO: Víťazný gól McManna
Maple Leafs zvíťazili vo štvrtom zápase z uplynulých piatich.
Nevydarený štart sezóny prežívajú aj hráči Nashvillu. Bilanciu si príliš nevylepšili ani v domácom zápase proti Vancouveru, ktorému podľahli 4:5 po predĺžení.
Bola to pre nich už deviata prehra v sezóne, v ktorej majú po 14 zápasoch 13 bodov.
O triumfe Canucks rozhodol dve sekundy pred koncom predĺženia útočník Brock Boeser, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
12
6
1
7
+4
2.
Šimon Nemec
New Jersey
13
0
7
7
-2
3.
Martin Fehérváry
Washington
12
1
4
5
+1
4,
Samuel Honzek
Calgary
12
1
1
2
-3
5.
Erik Černák
Tampa
12
0
2
2
-2
6.
Dalibor Dvorský
St. Louis
2
0
0
0
0
NHL - výsledky 4. november:
St. Louis Blues – Edmonton Oilers 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Góly: 37. Dvorský (Faulk, R. Thomas), 39. R. Thomas (Broberg, Snuggerud), 59. Suter (Parayko, B. Schenn) – 19. Roslovic (McDavid, Nugent-Hopkins), 23. Mangiapane (Nugent-Hopkins, McDavid)
Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins 4:3 (0:2, 0:1, 4:0)
Góly: 44. Matthews (McCabe, Nylander), 45. Nylander (Knies, Rielly), 47. Nylander (Ekman-Larsson, Matthews), 54. McMann (N. Robertson, Rielly) – 14. E. Karlsson (Crosby, Tomasino), 18. Kindel (Shea, Koivunen), 32. Kindel (Malkin, Rust)
Nashville Predators – Vancouver Canucks 4:5 pp (1:1, 1:2, 2:1 - 0:1)
Góly: 7. F. Forsberg (Skjei, Evangelista), 39. Haula (F. Forsberg, Evangelista), 52. Bunting (Stastney, Svečkov), 57. Blankenburg (Matthew Wood, Bunting) – 15. E. Kane (Hronek, Bains), 33. DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson), 36. Boeser (Willander, Elias Pettersson), 44. E. Kane (L. Karlsson, M. Pettersson), 65. Boeser (Elias Pettersson)
Seattle Kraken – Chicago Blackhawks 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 23. Oleksiak, 28. Beniers (Eberle, Tolvanen), 57. Eberle (Beniers) – 52. Burakovsky (Bedard)
