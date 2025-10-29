Dočkal sa už v úvode sezóny. Dvorského povolali do NHL

Dalibor Dvorský (vľavo)
Dalibor Dvorský (vľavo) (Autor: X/St. Louis Blues)
Doteraz pôsobil v Springfielde Thunderbirds v AHL.

ST. LOUIS. Tím zámorskej NHL St. Louis Blues povolal slovenského útočníka Dalibora Dvorského do prvého tímu.

V stredu to potvrdil prezident hokejových operácií a generálny manažér „bluesmanov“ Doug Armstrong.

Dvadsaťročný Dvorský doteraz pôsobil v Springfielde Thunderbirds v AHL.

V tejto sezóne zaň odohral šesť zápasov, pričom je s tromi gólmi najlepší strelec tímu a s piatimi bodmi aj najproduktívnejší hráč.

Dvorského si St. Louis vybralo v drafte v prvom kole v roku 2023 z celkového 10. miesta. Vlani počas svojej nováčikovskej sezóny v AHL nazbieral 45 bodov (21 gólov a 24 asistencií).

Springfield reprezentoval na Zápase hviezd AHL a zaradili ho do tímu najlepších prospektov ligy.

Debut v profilige však už má za sebou, tento rok v marci nastúpil za St. Louis v zápase proti Nashvillu (4:1). Stal sa vtedy v poradí 99. Slovákom, ktorý odohral v NHL aspoň jeden duel.

