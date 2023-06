Dvorský bude pokračovať v kariére vo Švédsku, podpísal dvojročnú zmluvu

Stalo sa tak týždeň pred draftom NHL, v ktorom viacerí hokejoví odborníci a preddraftové rebríčky favorizujú Dvorského do prvej desiatky.

OSKARSHAMN. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský podpísal dvojročný kontrakt so švédskym klubom IK Oskarshamn.

"To, že k nám Dalibor chce prísť, vnímam ako dôkaz silného renomé nášho klubu a skupiny trénerov, ku ktorým chcú prísť mladší hráči, aby sa rozvíjali.

"Je to všestranný hráč, ktorý má v sebe veľa hokejových zručností. Je to hráč vysokej úrovne, ktorý sa stále zlepšuje.

Organizácia na mňa urobila dobrý dojem. Bude to pre mňa dokonalá výzva urobiť ďalší krok v mojom rozvoji.

"Mal som možnosť vybrať si ten, ktorý mi najviac vyhovuje. To, že som si zvolil Oskarshamn, bolo ľahké rozhodnutie.

V sezóne 2020/2021 nastúpil za "baranov" do 20 zápasov, v ktorých mal bilanciu 2+2 a stal sa najmladším strelcom v histórii slovenskej extraligy.

V uplynulých troch ročníkoch pôsobil v mládežníckych tímoch AIK Štokholm. V sezóne 2022/2023 dostal príležitosť aj v drese A-mužstva v druhej najvyššej súťaži.

V základnej časti mal 38 zápasoch bilanciu 6 gólov a 8 asistencií. V 7 dueloch play-off nebodoval.

Na MS hráčov do 18 rokov sa dostal do all star tímu šampionátu, keď v 7 dueloch nazbieral 13 bodov (8+5).